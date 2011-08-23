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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال90 در دانشگاه تربیت مدرس روزهای 13 و 14 شهریورماه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 90 دانشگاه تربیت مدرس روزهای 13 و 14 شهریورماه انجام خواهد شد.

پذیرفته شدگان به منظور دریافت اطلاعات لازم می توانند 8 شهریورماه اطلاعات دقیق را با مراجعه به پایگاه اینترنتی این دانشگاه کسب کنند.

آن عده از پذیرفته ‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس که اسامی آنان در شهریورماه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد، لازم است براساس زمان بندی مندرج در اطلاعیه آن سازمان و دانشگاه تربیت مدرس که به زودی اعلام می شود، برای ثبت‌ نام مراجعه کنند.

کد مطلب 1390298

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