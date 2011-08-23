هشت هزار خانوار بوشهری از نعمت گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از بهره برداری از چندین پروژه گازرسانی در استان بوشهر همزمان با هفته دولت خبر داد و اظهارداشت: این پروژه های شامل گازرسانی به چند شهر و روستا و نیز افتتاح دو ایستگاه CNG در استان است.

وی افزود: در هفته دولت گازرسانی به شهرهای شبانکاره به طول 19 کیلومتر، آبپخش به طول 25 کیلومتر، سعد آباد به طول 13 کیلومتر و نیز شهر دلوار اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: به منظور اجرای پروژه های مذکور 56 میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد و بدین ترتیب هشت هزار و 57 خانوار در شهر های یاد شده از نعمت گاز برخوردار می شوند.

حسینی اضافه کرد: در این هفته همچنین گازرسانی به روستای دوراهک از توابع شهرستان دیر با اعتبار پنج میلیارد ریال اجرا و زمینه برخورداری 600خانوار از گازطبیعی فراهم می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در این هفته گازرسانی به دو ایستگاه CNG در استان نیز با اعتبار 720میلیون ریال اجرا می شود و علاوه بر آن ساختمانهای پست امداد در دو ناحیه کاکی و آبدان به بهره برداری می رسد.

حسینی یادآور شد: همچنین در این هفته اجرای عملیات تکمیل شبکه گذاری فاز دو عالی شهر به طول 68کیلومتر، اجرای عملیات تکمیل شبکه گذاری فاز دو آبپخش به طول80 کیلومتر ،اجرای عملیات تکمیل شبکه گذاری فاز دو شهر سعد آبادبه طول 32 کیلومتر، عملیات اجرایی شهر دالکی به طول 38کیلومترو تکمیل شبکه گذاری شهر اهرم با ظرفیت تحت پوشش100درصد کلنگزنی می شود.