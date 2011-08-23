به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع در نشست خبری پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان که بعدازظهر امروز سه شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد گفت: با اینکه لیگ را خوب شروع نکردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده و وقت هست که نتایج را جبران کنیم. اعتقاد دارم ما می توانیم آرام آرام به صدر جدول برسیم.

وی در خصوص اتفاقات حاشیه ای دیدار پرسپولیس و شهرداری تبریز گفت: من با بازی با مس سرچشمه مفصل با حمید خان صحبت کردم و گفتم در بازی با شهرداری تبریز از این بابت که می خواستم زودتر از زمین خارج شوم و سامان آقازمانی سریع تر وارد زمین شود در زمان تعویضم از ضلع مخالف زمین خارج شدم. فکر نمی کردم این حرکت من چنین مشکلاتی را در پی داشته باشد امیدوارم در بازیهای آینده جبران کرده و برای پرسپولیس بهتر بازی کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازیهای نه چندان خوبی که برای پرسپولیس انجام دادید فکر می کنید باز هم به تیم ملی دعوت شوید، گفت: من بعد از دو سال به تیم ملی برگشتم و در این مدت آنقدر خوب تمرین کردم که دید مثبتی در سرمربی تیم ایجاد کردیم.

زارع در پایان تاکید کرد: البته باید بگویم در بازی با اندونزی دوکارته هستم و نمی توانم بازی کنم اما اگر مربی تیم ملی مرا به اردو دعوت کرد برای بازیهای بعدی با قدرت در خدمت این تیم هستم در غیر این صورت تلاش می کنم دوباره به تیم ملی دعوت شوم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22:30 دقیقه روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.