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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

جنبلاط:

دیکتاتورهای موش صفت عرب جرات خودکشی هم ندارند

دیکتاتورهای موش صفت عرب جرات خودکشی هم ندارند

رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان با اشاره به سرنوشت غمبار دیکتاتورهای وابسته ومزدور عرب، آنها را به موشهایی که حتی جسارت خودکشی ندارند تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "ولید جنبلاط" گفت : چرا لبنان شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت نمی شناسد؟ آیا گروههای داخلی لبنان هنوز به بقای رژیم قذافی امید بسته اند؟

وی افزود: سومین دیکتاتور هم با انقلابهای مردمی سرنگون می شود و تئوری سبزش همراه وی نابود می شود و هر تلاشی برای دربند کشیدن ملتها و مسخ فکری و اعتقادی آنها امکان ندارد، زیرا با قانون طبیعت سازگاری ندارد.

جنبلاط بیان کرد: تجربه ثابت کرده است که همه کسانی که به دروغ خود را قهرمان می نامیدند از "صدام" گرفته تا "زین العابدین بن علی" و دیگر همتایانشان همانند موش فرار کرده اند؛آنها جرات مبارزه و حتی خودکشی ندارند.

کد مطلب 1390305

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