دیکتاتورهای موش صفت عرب جرات خودکشی هم ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "ولید جنبلاط" گفت : چرا لبنان شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت نمی شناسد؟ آیا گروههای داخلی لبنان هنوز به بقای رژیم قذافی امید بسته اند؟

وی افزود: سومین دیکتاتور هم با انقلابهای مردمی سرنگون می شود و تئوری سبزش همراه وی نابود می شود و هر تلاشی برای دربند کشیدن ملتها و مسخ فکری و اعتقادی آنها امکان ندارد، زیرا با قانون طبیعت سازگاری ندارد.

جنبلاط بیان کرد: تجربه ثابت کرده است که همه کسانی که به دروغ خود را قهرمان می نامیدند از "صدام" گرفته تا "زین العابدین بن علی" و دیگر همتایانشان همانند موش فرار کرده اند؛آنها جرات مبارزه و حتی خودکشی ندارند.