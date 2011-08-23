نمایندگان خوزستان برای افزایش حقوق کارکنان مناطق مرزی نامه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، 18 تن از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اجرایی شدن مصوبه بند 5 کارگروه انتقال که ناظر بر افزایش 25 درصدی حقوق کلیه کارکنان دولتی در مناطق مرزی است از سوی سازمان آموزش و پرورش خوزستان شدند که تاکنون به دلیل عدم تخصیصی اعتبارات لازم اجرایی نشده است.

در این نامه که به امضای همه نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی رسیده خطاب به رئیس جمهور آورده شده است: مستدعی است با عنایت به اینکه این ایام مصادف با نقل و انتقالات و هجوم متقاضیان به دلیل شرایط بد آب و هوایی و گرد و غبار می باشد ترتیبی اتخاذ فرموده تا به سرعت با تامین اعتبارات مورد نیاز این مصوبه کارشناسی شده، اجرایی شود تا بیش از پیش شاهد ریزش نیروهای مجرب و کارآمد در این استان نباشیم.



در اوائل مردادماه سال جاری سیدکریم حسینی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان در این خصوص گفته بود: ‌سازمان هایی که تابع قانون خدمات کشوری هستند مشمول این مصوبه هیئت دولت می شوند البته این افزایش حقوق تاکنون برای کارکنان سازمان های آموزش و پرورش و بنیاد شهید اعمال نشده است که پرداخت این افزایش و تامین اعتبار آن در حال پیگیری است.