272 میلیارد ریال پروژه از سوی شهرداری های گیلان به بهره برداری می رسد

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسفالت خیابانها، احداث بلوار، پل عابر پیاده، مجتمع های تفریحی و توریستی، بازار میوه و تره بار، پایانه مسافربری، فضای سبز و بوستان ها از جمله این طرحهاست.

وی همچنین با اشاره به افتتاح 87 طرح تولیدی و اقتصادی طی هفته دولت در استان اظهارداشت: در این هفته 35 طرح صنعتی با سه هزار و 199 میلیارد و 607 میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش های صنایع تولیدی و بسته بندی، ساخت مقوا از ضایعات، پروفیل آهنی، تولید نخ، گونی و نئوپان ( MDF )، طرح توسعه مجتمع دخانیات با اشتغالزایی هزار و 265 نفر به بهره برداری می رسد.

استاندار گیلان از بهره برداری 32 طرح جهاد کشاورزی و شیلات در هفته دولت خبرداد و افزود: این طرح ها در بخش های دام و طیور، کارخانه برنجکوبی، پرورش ماهیان گرم آبی، سرد آبی و زینتی با اشتغالزایی 161 نفر به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه شش شرکت تعاونی شامل بسته بندی مواد غذایی، آب معدنی، تولید قارچ خوراکی و مرغ گوشتی با سرمایه گذاری 36 میلیارد و 400 میلیون ریال و اشتغالزایی 80 نفر به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: در بخش گردشگری نیز طرحهای شامل هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری و مهمانپذیر با 74 میلیارد و 200 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

سعادتی با اشاره به بهره برداری هزار و 66 طرح عمرانی و عام المنفعه در هفته دولت بیان داشت: در این هفته 100 کیلومترزیرسازی، 152 کیلومتر آسفالت راهها، 14 دهنه پل، تصفیه خانه آب شهر کوچصفهان، آبرسانی به شهر سنگر از تصفیه خانه این شهر، تجهیز و راه اندازی 21 حلقه چاه آب، اصلاح و توسعه شبکه های آبرسانی، 72 کلاس درس، نماز خانه و سالن ورزشی مدارس افتتاح می شود.

وی گفت: تامین آب آشامیدنی روستایی برای 12 هزار و 546 خانوار 82 روستا، برق رسانی به شش روستا، سه طرح هادی روستایی، گاز رسانی به سه طرح مسکن مهر و 31 روستا، چهار جایگاه سوخت CNG، ساماندهی 20 گلزار شهدا، سه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در این هفته به بهره برداری می رسد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به بهره برداری از سالن ورزشی چهار هزار نفری لاهیجان اعلام کرد: در گیلان بیش از 40 طرح ورزشی شامل سالن های ورزشی چند منظوره، زمین های ورزشی روستایی نیز طی هفته دولت افتتاح می شود.

وی یادآورشد: همچنین در این هفته 571 واحد مسکن مددجویان شهری و روستایی کمیته امداد و 34 واحد مسکن مددجویان شهری و رستایی بهزیستی نیز واگذار می شود.