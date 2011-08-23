شبکه نفاق در دوران پیامبر(ص) بسیار قوی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر سه‌شنبه در ادامه جلسات تفسیر قرآن در جمع طلاب غیر ایرانی مجتمع آموزش عالی فقه قم به تفسیر سوره مبارکه منافقون پرداخت و گفت: این سوره همانند سوره جمعه دارای 11 آیه است و سوره‌ای مدنی محسوب می‌شود.



وی اظهار داشت: در مکه مردم به دو دسته مومن و مشرک تقسیم می‌شدند بنابراین نفاق معنایی نداشت زیرا اکثریت با کفار بود و منافق به معنای اینکه اسلام را بر زبان آورد و کفر را در قلب داشته باشد معنایی نداشت و آزادنه کفر خود را بیان می‌کردند.



استاد حوزه علمیه افزود: اما در مدینه کفار و مشرکان در اقلیت بودند و اکثریت با مسلمانان بود بنابراین منافقان مجبور بودند که در ظاهر خود را به اسلام منتسب کنند و در باطن دارای کفر باشند.



آیات مربوط به منافقون مدنی است



این مرجع تقلید تصریح کرد: همه آیاتی که در قرآن درباره منافقان بحث می‌کند مدنی است و در 14 سوره به منافق و نفاق پرداخته شده است.



این مفسر قرآن بیان داشت: اینکه قرآن اینقدر به منافق و نفاق پرداخته است نشان می‌دهد شبکه نفاق در مدینه بسیار قوی بود و وگرنه جا نداشت که قرآن این همه به آن بپردازد.



سکوت؛ سیاست شبکه نفاق بعد از دوران پیامبر(ص)



وی اضافه کرد: جای تعجب این است که با وجود این همه منافق در دوران پیامبر(ص) ناگهان می‌بینیم که بعد از او از نفاق و منافقان خبری نیست و سکوت مطلق کردند و حتی کار کوچکی هم انجام ندادند.



رئیس موسسه امام صادق(ع) به معنای لغوی منافق اشاره کرد و اظهار داشت: منافق از نفق گرفته شده که به معنای سوراخ دو در است و از ابتکارات قرآن است که این لفظ را از لغت عرب گرفته و در قالب اصطلاح منافق با معنای کمی متفاوت منتقل کرده است.



اولین منافق در اسلام



آیت الله سبحانی با بیان اینکه منافق مانند سوراخ دو در است که یکی پنهان و دیگری آشکار است بیان داشت: اولین منافق در اسلام عبدالله ابن ابی است که از قبیله اوس است.



وی اضافه کرد: عبدالله ابن ابی مقارن بعثت پیامبر قرار بود از سوی مردم قبیله اش تاجگذاری کند و پادشاه آن قبیله شود اما وقتی پیامبر مبعوث شد کاسه و برنامه‌های او به هم ریخت و طرفدارانش از گرد او کنار رفتند و او هم راه نفاق را در پیش گرفت.

