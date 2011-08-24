علیرضا حیدری به دنیای کشتی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، دارنده چند مدال طلا، نقره و برنز رقابت‌های جهانی و مدال برنز المپیک 2004 آتن مدت‌ها از میادین کشتی دور بوده است. علیرضا حیدری که در رقابت‌های جهانی 2007 باکو سرمربیگری تیم ملی را برعهده داشت، پس از این مسابقات که تیم ایران نتیجه خوبی کسب نکرد از سمت خود کناره گیری کرد.

حیدری در سال‌های اخیر از میادین کشتی دور بود و حالا پس از چهار سال دوری فعالیت خود را به عنوان مربی در باشگاه سرباز تهران آغاز کرد. قهرمان سابق جهان روزهای زوج هفته در این باشگاه به آموزش کشتی گیران جوانان و بزرگسال می پردازد.