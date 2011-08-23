به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گامهایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" از 13 تا 17 شهریور ماه توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه علمی و پژوهشی دعوت، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در تهران برگزار میشود.
دورههای علمی پژوهشی "دعوت"، هرساله به همت دانشجویان رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در تابستان برگزار میشود و حوزه های گوناگون دانش، فرهنگ و ارتباطات در جهت تحقق بخشی به دانش بومی این دانش مورد تبیین و واکاوی قرار می گیرد.
حوزههای در نظر گرفته شده جهت ارائه محتوا در چهارمین دوره علمی و پژوهشی دعوت عبارتند از: "جایگاه سیاستگذاری فرهنگی در دانش فرهنگ و ارتباطات"، "مبانی نظری سیاستگذاری فرهنگی، رویکردها، مدلها و نظریات"، "مسائل سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، چالشها و افقهای آینده"، "سازمانها و سیاستهای فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت کنونی تا وضع مطلوب" و "جایگاه مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری در مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران".
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.dawat.ir مراجعه کنند.
چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گامهایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" 13 تا 17 شهریور از سوی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گامهایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" از 13 تا 17 شهریور ماه توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه علمی و پژوهشی دعوت، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در تهران برگزار میشود.
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