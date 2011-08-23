به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گام‌هایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" از 13 تا 17 شهریور ماه توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه علمی و پژوهشی دعوت، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در تهران برگزار می‌شود.



دوره‌های علمی پژوهشی "دعوت"، هرساله به همت دانشجویان رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در تابستان برگزار می‌شود و حوزه های گوناگون دانش، فرهنگ و ارتباطات در جهت تحقق بخشی به دانش بومی این دانش مورد تبیین و واکاوی قرار می گیرد.



حوزه‌های در نظر گرفته شده جهت ارائه محتوا در چهارمین دوره علمی و پژوهشی دعوت عبارتند از: "جایگاه سیاستگذاری فرهنگی در دانش فرهنگ و ارتباطات"، "مبانی نظری سیاستگذاری فرهنگی، رویکردها، مدل‌ها و نظریات"، "مسائل سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و افق‌های آینده"، "سازمان‌ها و سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت کنونی تا وضع مطلوب" و "جایگاه مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری در مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران".



علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.dawat.ir مراجعه کنند.

