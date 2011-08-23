7000 نفر از نمایشگاه قرآن مازندران دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی عصر سه شنبه در همایش قرآن و خانواده در نمایشگاه قرآنی در ساری اظهار داشت: هر خدمتی که برای احیاء فرهنگ قرآنی در جامعه انجام شود ارزشمند است.

وی افزود: هر انسانی که در راه احیای فرهنگ قرآنی قدم برمی‌دارد هر چند کم و ناچیز باشد بزرگ جلوه می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برخی نقدها درباره برگزاری نمایشگاه قرآن در مرکز استان بیان داشت: نقدی که سازنده باشد پذیرا هستم، ولی نقد مغرضانه را به روز قیامت واگذار می‌کنیم.

این مسئول با اشاره به جلسه خادمان قرآن با استاندار مازندران افزود: در آن جلسه مقرر شد که فعالیتهای قرآنی در مازندران با وحدت رویه انجام شود.

ابراهیمی ادامه داد: فعالان قرآنی در یک مجموعه مشخص و با بودجه تعریف شده به فعالیت می‌پردازند و این مرکز به محل تربیت پژوهشگران قرآنی تبدیل می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تاکید کرد: انس به قرآن باید در خانواده ها نهادینه شود،چرا که تنها چیزی که در دنیا و آخرت برای بشر ماندگاری دارد قرآن است.

ابرهیمی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای قرآنی در استان عنوان کرد: ضعفها و قوتهای نمایشگاه امسال و سال گذشته توسط کارشناسان معاونت فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد تا در نمایشگاههای بعدی قرآن خلاء‌ های موجود برطرف شود.

وی با تاکید براستفاده بیشتر از مفاهیم قرآنی در بین خانواده‌ ها گفت: اگر فرزندی در دامن قرآن تربیت شود امکان ورود به مسائل انحرافی بسیار کم و ناچیز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به نفوذ قرآن در منطقه خاورمیانه به اذعان دولتهای غربی افزود: دولتهای غربی بارها در محافل خود بیان کردند تا قرآن در منطقه خاورمیانه وجود دارد امکان نفوذ غربیها در این منطقه وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به برگزاری مراسم معنوی شب قدر و حضور اقشار مختلف مردم و جوانان در این مراسم تاکید کرد: جامعه و جوانان زمینه پذیرش قرآن را دارند و باید بستر برای حضور جوانان در محافل قرآنی فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه مجلس در توجه به مسائل قرآنی مصوبات خوبی داشت افزود: باید دست اندرکاران حوزه قرآن تحرک بیشتری برای احیای این فرهنگ الهی داشته باشند.

نمایشگاه بزرگ قرآن مازندران از ابتدای ماه مبارک رمضان در ساری آغاز و تا شامگاه پنجشنبه 24 ماه مبارک رمضان از ساعت 11 صبح تا 24 شب آماده بازدید از علاقمندان است.