به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در ویژه برنامه مراسم شب قدر در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه سنندج اظهار داشت: شب قدر به این دلیل از هزار شب بهتر است که می‌ تواند یک عمر برای ما سازندگی به ارمغان بیاورد .

وی با اشاره به عظمت این شب بزرگ افزود: اگر در زندگانی گذشته ما نقیصه و گناهی بوده است با توبه، طاعت، بندگی و راز و نیاز با خداوند در این شب‌های پر فضیلت بر آن قلم عفو کشیده خواهد شد .

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه لیالی قدر پرخیر و برکت ترین لیالی هر سال هستند، گفت: این لیالی تنها یک بار در سال تکرار می شوند که باید از آن برای بخشش گناه و طلب مغفرت از درگاه الهی استفاده کرد .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: در این سه شب با ارزش در نزد خداوند اگر بنده از اعماق وجود طلب مغفرت کند محال است خداوند ندای طلب بخشش او را نشنود و به یاری او نشتابد .

وی اظهار داشت: برای شنیده شدن دعا و اجابت سریع آن از سوی خداوند همنوعان و نیازمندان را هم از یاد نبریم زیرا با شنیدن دعا برای دیگران است که خداوند دعای ما را به سریع ترین وجه ممکن برآورده خواهد کرد .

یکی از اساتید حوزه و دانشگاه قم نیز در این مراسم به عظمت شبهای قدر اشاره کرد و گفت: شبهای قدر فرصتی برای خودسازی و پالایش روح و روان انسان است .

حجت‌الاسلام سید عباس موسوی مطلق همچنین با اشاره به اهمیت روزه گرفتن در این ماه مبارک افزود: نزدیک شدن به تقوای الهی بزرگترین و بهترین اثر روزه در آیات ذکر شده است و طبق احادیث و روایات دینی روزه گرفتن در فصل تابستان موجب رسیدن به صبر و شکیبایی می شود.

در این مراسم معنوی که همزمان در هشت شهرستان دیگر هم اجرا شد از سوی مداحان استان نیز مداحی و قرائت دعا انجام شد.