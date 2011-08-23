به گزارش خبرنگار مهر، علی سامره در نشست خبری پیش از دیدار راه آهن شهرری- مس سرچشمه که امروز سه شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شدگفت: بعد از باخت و ناکامی هر دلیلی بیاوری می گویند توجیه می‌کند من هم نمی‌خواهم با بیان مشکلات تیم به دنبال توجیه باشم چرا که بسیاری از مشکلات پیش از این بیان شده و من قصد تکرار آنها را ندارم.

وی یادآور شد: ما در کوتاه ترین زمان ممکن پیش از آغاز مسابقات لیگ دور هم جمع شدیم و با توجه به اینکه زمان کمی داشتیم نتوانستیم به انسجام و هماهنگی لازم دست یابیم.

مهاجم تیم فوتبال مس سرچشمه خاطرنشان کرد: با توجه به این که باید زمان لازم بگذرد تا بازیکنان به هماهنگی دست یابند، قطعاً مدیران باشگاه و آنها که برای تیم خرج می‌‌کنند کلاه خود را قاضی می‌کنند و در مورد تیم تصمیم گیری خواهند کرد در عین حال آنها هم حق دارند برای تیم تصمیم گیری کنند اما باید توجه داشته باشند که شرایط تیم ما عادی و به مانند تیم‌های دیگر نیست.

کاپیتان تیم مس سرچشمه تاکید کرد: این درست نیست که با چهار بازی در مورد تیم مس تصمیم گیری شود. اگر با همین تعداد بازی برای کادر فنی ما تصمیم گیری کنند مشخص است که تصمیم آنها فوتبالی نبوده است.

سامره با انتقاد از اسامی که برای هدایت تیم مس سرچشمه مطرح شده است افزود: نام یک سری مربی را برای هدایت مس مطرح کردند که من اطمینان دارم آنها نمی‌توانند نام 18 بازیکن تیم ما را بگویند. آنها وقتی که تیم را نمی‌شناسند چگونه می‌خواهند به موفقیت ما کمک کنند آنها به دنبال این نیستند که با مس نتیجه بگیرند بلکه فقط به دنبال آن هستند که در این تیم قراردادی امضا کنند و به سود برسند.

وی تاکید کرد:‌ چنین تصمیمات اشتباهی نه تنها به رشد فوتبال کشور کمک نمی‌کند بلکه به ضرر آن نیز خواهد بود. من امیدوارم با روند رو به رشدی که از هفته گذشته آغاز کرده‌ایم و تغییراتی که در طرز فکر و روش کار بازیکنان به وجود آمده در هفته‌ آینده بهتر از آینده عمل کنیم.

وی با اظهار تاسف از این که برخی از مدیران تصمیمات فوتبالی نمی‌گیرند افزود: شاید مدیران باشگاه‌ها تحت فشار چنین تصمیماتی را اتخاذ می کند اما باید بگویم برای رشد فوتبال کشور باید نوع نگاه‌ها به فوتبال اصلاح شود.

سامره با تمجید از مدیران باشگاه مس سرچشمه گفت: از نظر مدیریتی، تفکر مدیران باشگاه ما بزرگ است و دید بازی دارند و اطمینان دارم آنها به درستی در خصوص تیم ما تصمیم گیری خواهند کرد.

وی همچنین سنجری را یکی از بهترین مربیان خود خواند و گفت: از بین 25 مربی حرفه‌ای که تا به امروز داشته‌ام اگر بخواهم دو نفر را انتخاب کنم یکی از آنها قطعاً آقای سنجری است. من نمی‌خواهم از ایشان تعریف و تمجید بی خود کنم اما باید بگویم ایشان یکی از بهترین مربیانم بوده و در هفته‌های آینده به مراتب بهتر از این عمل خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه تیم مس سرچشمه نتوانسته نتایج مطلوبی را کسب کند به این خاطر است که ما بازیکنان کمتر وظایف خود را انجام دادیم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و مس سرچشمه در هفته پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.