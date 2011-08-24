گران شدن کاغذ بر مشکلات انتشار آثار خوشنویسی افزوده است

سیدعلی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گران شدن کاغذ باعث شده که خوشنویسان و ناشران مربوطه برای انتشار آثار خوشنویسی با مشکلاتی مواجه شوند.

وی ادامه داد: همچنین گران شدن وسایل چاپ بر مشکلات خوشنویسان و ناشرانی که در زمینه چاپ آثار خوشنویسی فعالیت می کنند، به شکل قابل توجهی افزوده است.

این هنرمند گفت: به این ترتیب، برخی از ناشران دیگر نمی توانند مانند گذشته با خوشنویسان در زمینه چاپ آثار خوشنویسی همکاری کنند که این امر مشکلات دیگری به همراه دارد.

برای حل مشکل بالا بودن قیمت کاغذ تمهیدات لازم اندیشیده شود

رئیسی یادآور شد: لازم است برای حل مشکل بالا بودن قیمت کاغذ تمهیدات لازم اندیشیده شود تا خوشنویسان و ناشران متضرر نشوند.

سیدعلی رئیسی ملقب به "میرعلی" است و سالهاست که در زمینه خوشنویسی فعالیت می کند.

وی مشاور هنری شرکت نرم افزاری مریم و مسئول امور هنری نگارستان جماران در دهه فجر بوده ضمن اینکه نمایشگاه انفرادی نیز از سوی وی در موزه رضاعباسی برپا شده است.

همچنین رئیسی کتابت مجموعه اشعار ملاصدرا را انجام داده که این امر حدود دو هزار بیت است و با مقدمه چهره ماندگار، استاد دکتر سید یحیی یثربی انجام شده است.

همچنین این هنرمند، رساله ای علمی در باب خوشنویسی به نام هنرماندگار تالیف کرده ضمن اینکه شرکت در نمایشگاه های بین المللی از دیگر فعالیتهای این هنرمند بوده است.