به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اختلافات علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال راه آهن با مسئولان باشگاه پرسپولیس به اوج خود رسیده و هر روز شاهد درگیری های لفظی آنها در رسانه های گروهی هستیم، حضور تیم فوتبال راه آهن در هتل محل اردوی پرسپولیسی ها می تواند به اتفاقات جدیدی منجر شود.

در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس در دو سال اخیر هتل اسپیناس را برای برپایی اردوهای شبانه روزی خود انتخاب کرده و راه آهن هم در کمپ اختصاصی این باشگاه اقامت داشت، با واگذاری راه آهن به بخش خصوصی این تیم چند هفته ابتدایی لیگ برتر را در هتل المپیک سپری کرد اما ظاهرا این هفته در این هتل اتاق خالی نبوده و راه آهنی ها مجبور شده اند به هتل پرسپولیس بروند.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه راه آهن در خصوص همزمانی اردوی تیم فوتبال راه آهن با تیم پرسپولیس در محل هتل اسپیناس به خبرنگار مهر گفت: ما از ابتدای فصل همچون گذشته اردوهای خود را در کمپ مخصوص باشگاه راه آهن برگزار می کردیم اما بدلیل آنکه در هر یک از اتاقهای کمپ 5 تخت وجود داشت بازیکنان نسبت به عدم آرامش خود در شب قبل از بازی گلایه داشتند.

وی افزود: بازیکنان تیم این موضوع را با کادر فنی و آنها نیز با مدیران باشگاه در میان گذاشتند که در نهایت قرار شد شب قبل از بازی اردوی تیم به جای کمپ باشگاه در هتل باشد. به همین دلیل ما قبل از بازیهای هفته سوم، چهارم و پنجم لیگ هتل المپیک را رزرو کردیم.

قدوسی خاطر نشان کرد: متاسفانه چند روز قبل مسئولان هتل المپیک به ما اطلاع دادند که ظرفیت هتل برای برگزاری اردوی راه آهن پیش از آغاز هفته پنجم کافی نیست آنها اتاق خالی ندارند. بنابراین بلافاصله با تصمیم مدیر عامل، سرپرست و کادر فنی تیم، هتل اسپیناس را رزرو کردیم و در آن زمان اطلاع نداشتیم که در آن روز تیم فوتبال پرسپولیس هم در همان هتل اردو دارد و این همزمانی یک موضوع کاملا اتفاقی است.

این در حالی است که گفته می شود در صورتی که باشگاه راه آهن حضور خود در این هتل را قطعی کند، پرسپولیسی ها هتل محل اقامت شان را تغییر خواهند داد.