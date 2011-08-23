تغییر معادلات منطقه ای به سود فلسطین؛ اسرائیل در حال احتضار

موج بیداری اسلامی که امروز جهان عرب را را فرا گرفته است و فروپاشی رژیمهای سازشکار و وابسته به غرب در مصر و تونس و افزایش نفرت و انزجار از اشغالگران قدس در مصر و دیگر کشورهای عربی، مردم فلسطین را در تحقق اهداف و خواسته های به حق همچون بازپس گیری سرزمین اشغال شده و تشکیل کشور مستقل کمک خواهد کرد و ضربه سختی به صهیونیسم جهانی وارد خواهد کرد.



امسال در حالی به روز جهانی قدس نزدیک می شویم که منطقه با تغییرات اساسی و گسترده ای روبرو شده است، سرنگونی دیکتاتورهای مورد حمایت غربی ها که رویکرد سازشکارانه آنها در چند دهه گذشته ضربات جبران ناپذیری به مسئله فلسطین و قدس شریف وارد کرده بود، مهمترین تغییر در آستانه روز جهانی قدس است.



حسنی مبارک سردمدار سران سازشکار عرب و یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا و رژیم اشغالگر قدس بود، او از هیچ خدمت و تلاشی در راستای تحقق اهداف صهیونیسم و استکبار جهانی کوتاهی نکرد.



کیست که جنایات و خیانتهایی را که مبارک در طول سه دهه حکومت دیکتاتوری و ظالمانه خود علیه مردم فلسطین مرتکب شد، فراموش کند، چه کسی می تواند همدستی و همراهی فرعون سرنگون شده مصر با سیاستهای اشغالگران قدس در سرکوب

انتفاضه مردم فلسطین را از یاد ببرد.



روز قدس امسال در حالی برگزار می شود که موج نفرت و انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی کشورهای بزرگی چون مصر و دیگر کشورهای عربی و اسلامی را فرا گرفته است، موج بیداری در جهان اسلام به ویژه در کشورهای عربی که روزگاری نه چندان دور، رژیمهای سازشکار و همسو با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر آنها حاکم بودند به ویژه کشور مصر، و افزایش نفرت و انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث شده است که تبلیغات سوء و دشمنی نسبت به اسلام بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد، زیرا استکبار و صهیونیسم جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری در مقابله با این موج بیداری اسلامی احساس ناتوانی می کنند.



از سوی دیگر امـسال در شـرایطى بـه اسـتقبال روز جـهانى قـدس مى رویم که تـحولات اساسى در صحنه مبارزات مردم مسلمان با دیکتاتورهای عرب وابسته به غرب رخ داده است، سرنگونی رژیمهای مبارک و زین العابدین بن علی در تونس که بر خلاف اراده و خواست ملتهایشان، به نوکران سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده بودند و وضعیت شکننده دیگر رژیمهای مستبد و وابسته به غرب در جهان عرب از جمله رژیمهای حاکم بر یمن، بحرین، عربستان رخ داده است که عبرت آموزی از این تحولات، تاثیر سرنوشت سازی در روند تحولات بر جای خواهد گذاشت.



در حالی به استقبال روز جهانی قدس می رویم که جهان غرب در بدترین شرایط اقتصادی و با فاجعه بارترین بحران مالی دست و پنجه نرم می کند و البته از موج اعتراضات مردمی هم در امان نبوده است، سرکوب وحشیانه اعتراضات عمومی در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی بار دیگر مهر بطلانی بر ادعاهای پوچ غربی ها مبنی بر حمایت از آزادی و دموکراسی و آزادی بیان گذاشت .



نکته قابل توجه دیگر درباره روز قدس امسال، وضعیت متزلزل و بحرانی رژیم اشغالگر قدس است، رژیمی که امروز علاوه بر انزوای منطقه ای و بین المللی به سبب سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزکارانه علیه ملت فلسطین، در صحنه داخلی هم با وضعیت شکننده و بی ثباتی روبرو شده است و ساکنان تحمیلی و غیر فلسطینی سرزمین غصب شده ملت فلسطین علیه سردمداران رژیم غاصب اسرائیل دست به شورش و نافرمانی برداشته اند و اعتراضات گسترده صهیونیستهای اشغالگر علیه سرمداران خود، اسرائیل را یک گام دیگر به سقوط و اضمحلال نزدیک تر کرده است .



گسترش موج اعتراضات ضد صهیونیستی در کشور مصر که تا پیش از سقوط مبارک سازشکار با هر گونه تجمع و اعتراضی ضد اشغالگران برخورد می شد، تحول مهم دیگری در آستانه روز جهانی قدس است، مصریها پس از انقلاب بزرگ خود که به سرنگونی رژیم مستبد و وابسته حسنی مبارک منجر شد، برای نشان دادن عمق نفرت و انزجار خود از رژیم صهیونیستی، پرچم آن را به آتش کشیدند و همچنان بر خواسته به حق خود یعنی بستن سفارت اشغالگران و لغو پیمان سازش اصرار می کنند.

اردن دیگر کشوری که رژیم سلطنتی پیمان سازش با صهیونیستها منعقد کرده است، امروز وضعیت چندان مطمئن و باثباتی ندارد و همزمان با آغاز موج بهار عربی، با اعتراضات گسترده مردمی هم همراه شد.



هر چند صهیونیستهای غاصب از روی استیصال و ضعف و عقده حقارت و کینه جویی، همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود در سرزمینهای اشغالی و لبنان ادامه می دهند، اما تحولات جدید منطقه و سرنگونی دو دیکتاتور سرسپرده و وابسته به غرب و صهیونیسم جهانی یعنی مبارک و بن علی و ادامه مبارزات علیه دیگر رژیمهای وابسته به غرب، فراگیر شدن موج نفرت و انزجار از اشغالگران قدس در جهان عرب، نور امید را در دلها روشن و افقهای آینده را تابناک تر کرده است، صهیونیستهای غاصب، معادلات قدرت خود را بر پایه تحقیر و به ذلت کشاندن ملت مظلوم فلسطین پایه ریزی کرده بودند، ولی این ملت با مقاومت و پایداری در برابر غاصبان سرزمین خود، راه عزت و شرف را برگزیده و رژیم اشغالگر قدس را از درون با بحران و در خارج با انزوا روبرو کرده اند.



در شرایط جدید منطقه ای که دیگر خبری از دیکتاتورهای سازشکار مانند مبارک و بن علی نیست، دیگر سران عرب که همچنان در خط سازش و همسویی با سیاستهای غرب حرکت می کنند، باید به خود آیند و از سرگذشت مبارک و بن علی درس عبرت گرفته و با خواسته های قاطبه ملتهای مسلمان در مقاومت علیه اشغالگران قدس و کمک به ملت فلسطین همراه شوند و هرگونه رابطه با رژیـم غاصب اسرائیل را بـه طورکامل قـطع کرده وازتحریمهاى مـختلف اقـتصادى و ابزارهاى دیگر براى مقابله با این رژیم غاصب استفاده کنند و کمکهاى مردمى را صرف مسئله اصلى فلسطین و مردم تحت محاصره آن به ویژه در نوار غزه کنند و قدر این فرصت بزرگ را بدانند و اجازه ندهند رژیم اسرائیل که اکنون در بدترین شرایط داخلی و خارجی قرار دارد و با انزوای منطقه ای و بین المللی روبرو است، بتواند خود را از این وضعیت بحرانی و متزلزل خارج و خود را احیا کند.



جـمهورى اسـلامى ایران نیز با وجود هجمه تبلیغاتی و جنگ روانی استکبار و صهیونیسم جهانی و دنباله های آنها در برخی کشورهای عربی بر اساس سیاست اصولی و انقلابی خود همچنان به حمایتهاى خود از جنبش ضد صهیونیستی و مردم مـظلوم فلسطین ادامـه می دهد، چرا که حمایت از ملت فلسطین و دشمنی با صهیونیسم جهانی، از سیاستهای راهبردی ایران به شمار می رود.



اکنون نه تنها ملت فلسطین که همه ملتهای مسلمان به ویژه در جهان عرب با توجه به تغییرات مهمی که رخ داده و در راس آنها سرنگونی رژیمهای سازشکار و وابسته به غرب و صهیونیسم در مصر و تونس است، بیش از پیش به این حقیقت آگاه شده که تنها راه بازپس گیری حقوق غصب شده و به یغما رفته آنها، پایداری و مقاومت است و مذاکرات سازش هیچ چیزی جز تحقیر و بدبختی و فلاکت نصیب آنها نخواهد کرد و عزت و سربلندی و نجات آنها فقط و فقط در گزینه مقاومت است .



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل جهان اسلام درباره ویژگیهای روز جهانی قدس امسال به مهر می گوید : شرایط بیت المقدس اکنون با آنچه که در سالهای گذشته وجود داشت تفاوت اساسی پیدا کرده است.



به گفته وی، سرنگونی دیکتاتورهایی مانند حسنی مبارک در مصر و زین العابدین بن علی در تونس، در واقع امنیت پایداری را که حسنی مبارک وعده آن را به رژیم صهیونیستی داده بود به پایان رساند .



عملیات اخیر ایلات که به کشته و زخمی شدن 27 نظامی صهیونیست منجر شد، بازخورد سرنگونی رژیم حسنی مبارک بود.



این عملیات پیغام مهمی برای رژیم صهیونیستی به همراه داشت وآن اینکه مصر دیگر مرزبان امنیت اسرائیل نخواهد بود.



بنابراین تحولات جهان عرب حداقل در آینده نه چندان دور تاثیرات منفی خود را بر فلسطین اشغالی به طور مستقیم خواهد گذاشت. در چنین فضایی قطعا روز جهانی قدس سال جاری با شکوه تر از همیشه برگزار خواهد شد، زیرا فضای سیاسی و امنیتی کشورهای عرب منطقه در مقایسه با سالهای گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است.



هانی زاده در پایان می گوید : بیت المقدس به عنوان مقدس ترین مکان مسلمانان اکنون در پرتو روز جهانی قدس اهمیت ویژه ای در جهان پیدا کرده و به همین دلیل مسلمانان سرانجام با تعریف سازوکارهای جدیدی این مکان مقدس را از اشغال صهیونیستها آزاد خواهند کرد.



در پایان باید گفت تغییرات جدید در منطقه، افزایش موج اسلامخواهی در جهان و افزایش انزجار و نفرت از سیاستهای نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل و سقوط دیکتاتورهای سازشکار و وضعیت متزلزل و شکننده دیگر سران سازشکار در جهان عرب، فرصتی تاریخی و استثنایی برای ملتها و کشورهای اسلامی فراهم آورده است تا به فرموده امام راحل(ره) با وحدت و همبستگی و همت و عزم راسخ به یاری مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان بشتابند و به قدرت جهانی اسلام و فروپاشی پایه های متزلزل صهیونیسم جهانی و ریشه کنی غده سرطانی در منطقه خاورمیانه بیندیشند.



رضا مهری