تصویر واقعی مسجد الاقصی در یزد ترسیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه نقاشی ویژه کودکان با عنوان "نقاشی کن، جایزه بگیر" طراحی شده و علاقمندان باید دو تصویر الگو از مسجد الاقصی و مسجد القبه الصخره را نقاشی کنند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس باید نقاشی های کودکان خود را به دبیرخانه کانون مساجد استان یزد واقع در بلوار دانشجو ارسال کنند.

یکی از بزرگترین مطالب انحرافی درباره "مسجدالاقصی"، جابجا کردن تصویر این مسجد با مسجدی دیگر به نام "قبة الصخره" است.

مسجد "قبة الصخره" در فاصله بسیار کمی از "مسجد الاقصی" قرار داشته و به دلیل معماری منحصر به فرد و جذاب و گنبد بسیار چشمگیر آن با رنگ طلایی در نمای عمومی شهر قدس درخشش خاصی دارد.

تا سالیان سال، این مسجد به عنوان نماد شهر قدس و حتی نماد فلسطین در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای اسلامی معرفی می شد.

مسجد قبة الصخره در حقیقت بر فراز صخره ای بزرگ بنا شده است که پیامبر اعظم(ص) پیش از آغاز سفرش به آسمان بر آن جلوس کرده اند.

این صخره که به صخره معراج مشهور است، دقیقا در زیر گنبد طلایی رنگ مسجد قبة الصخره واقع است و بدون آن که تراش بخورد یا تغییر شکل داده شود، حفظ شده و یکی از جذاب ترین دیدنی های بیت المقدس، حتی برای غیرمسلمانان به شمار می رود.

حتی رژیم صهیونیستی در تبلیغات توریستی خود، عمدتا برای معرفی بیت المقدس از تصاویر مسجد "قبة الصخره" استفاده می کرد این در حالی است که همزمان، نهادهای رژیم صهیونیستی، مشغول حفاری وسیع و دامنه داری در زیر ساختمان "مسجدالاقصی" و ساخت "معبدی یهودی" در آن بودند که به شدت زیرساخت این مسجد را با سستی و خطر نشست مواجه می کرد.

این عملیات ساخت و ساز کماکان نیز ادامه دارد.