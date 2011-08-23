پنج آتش نشان اهوازی در یک عملیات دچار سوختگی و خفگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش سبز علی اظهار داشت: در بامداد روز دوشنبه (31 مردادماه) راس ساعت پنج و شش دقیقه طی تماسی با سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی اهواز اعلام شد که در پاساژ عادلیان واقع در خیابان امام، حریق بسیار گسترده‌ای رخ داده است. بلافاصله ماموران سازمان به محل حادثه اعزام شدند و پس از سه دقیقه در ساعت پنج و 9 دقیقه، سه دستگاه خودرو در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: شدت حریق آنچنان زیاد بود که شعله های آتش از روی پل نادری قابل رویت بود و دود سیاهی در آسمان دیده می شد. حادثه در طبقه چهارم پاساژ عادلیان در فروشگاه بسیار بزرگی که عمده فروشی اسباب بازی بود رخ داده بود و باتوجه به مواد به کار رفته در اسباب بازی ها که همگی مواد قابل اشتعال و دودزایی هستند و از طرفی رطوبت بسیار بالای هوا، دود متصاعد شده وسعت و غلظت بسیار بالایی داشت.



سبزعلی گفت: ماموران با تجهیز کردن خود به دستگاه های تنفسی و لباس های نسوز و ضدحریق وارد محل آتش سوزی شدند و همزمان نیروهای کمکی نیز به محل اعزام شدند. در این عملیات اطفا، ماموران از دو قسمت از درون پاساژ و پشت بام به خاموش کردن آتش پرداختند و از گسترش حریق به سایر مغازه‌ ها و طبقات پاساژ جلوگیری و کانون حریق را در همان فروشگاه محبوس کردند.



وی عنوان کرد: در این عملیات پنج نفر از ماموران سازمان دچار سوختگی و خفگی شدند که بلافاصله توسط اورژانس مستقر در محل به بیمارستان انتقال یافتند. در این عملیات گسترده 9 دستگاه خودروی اطفای حریق، امداد و نجات، تانکر پشتیبانی و خودروی نردبان به همراه 89 نفر از ماموران سازمان آتش نشانی حضور داشتند و همپای آنها چهار دستگاه خودرو اطفا ‌حریق و تانکر پشتیبانی از شرکت نفت و گاز کارون، صنایع فولاد، فولاد کاویان و سازمان برق منطقه خوزستان به همراه 12 نفر از ماموران عملیاتی این سازمان ها برای خاموش کردن آتش حضور داشتند.



این عملیات ساعت هشت صبح به پایان رسید و فقط فروشگاهی که حریق از آنجا شروع شده بود به طور کامل خسارت دید.