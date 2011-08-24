ساخت "جستجوگران پارسه" ادامه دارد

عبدالمجید ارجمند نویسنده و تهیه‌کننده "جستجوگران پارسه" درباره مراحل ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: اکنون گروه تولید در شیراز هستند و در منطقه مرودشت تخت جمشید در کنار قبر کوروش تصویربرداری را با محوریت دو تن از سفرنامه نویسان امریکایی از جمله ریچارد فراید انجام می‌دهند.

وی افزود: فراید کسی است که وصیت کرده بود بعد از مرگ کنار زاینده رود دفن شود و به زبان فارسی نیز مسلط است. این نویسنده 92 ساله کتاب‌هایی بسیاری درباره فرهنگ و تمدن ایران نوشته و آخرین بار سه ماه قبل که به ایران آمده بود به دستور رییس جمهور خانه‌ای در اصفهان به او اهدا شد.

ارجمند تصریح کرد: حتی گفته شده او همان کسی است که حدود 70 سال قبل بقایای پاسارگاد را پیدا و ثابت کرد آنجا قبر مادر حضرت سلیمان نیست و آرامگاه کوروش است و "عصر زرین تاریخ" و "تمدن ایران" درباره نحوه ورود اسلام به ایران از جمله آثار اوست.

تهیه‌کننده این مستند درباره بخش بعدی کار در شیراز اظهار کرد: گل نبشته‌های تخت جمشید که بیش از 30 هزار تعداد آن در دانشگاه شیکاگو است موضوع مورد بحث بعدی ما است. این گل نبشته‌ها در زمان تبعید رضاشاه از ایران خارج شد و اسناد مالی دوران اقتدار تخت جمشید است.

وی درباره کلیت برنامه "جستجوگران پارسه" گفت: این اثر مربوط به 18 نفر از سفرنامه نویسانی است که طی 380 سال گذشته از ایران بازدید داشته‌اند. ما در تحقیقاتمان ابتدا به فهرستی 130 نفری رسیدیم که سفرنامه‌نویسانی بودند که نه به عنوان توریست بلکه با یک ظرفیت فکری وارد ایران شده‌اند که از این میان 18 نفر را انتخاب کردیم.

وی افزود: برخلاف عده‌ای که به عنوان جاسوس به ایران سفر کرده بودند این 18 نفر اشخاصی بودند که با عشق و علاقه به ایران آمده و ره توشه‌شان بیش از هر چیز فرهنگ و هنر ایرانی بوده است. آن‌ها مفتون دوران تمدن قبل و بعد از اسلام سرزمین ایران شده و به فرهنگ آن عشق می‌ورزیدند. برخی حتی تا 20 سال در کشور ما زندگی کرده یا حتی برای خود همسر ایرانی اختیار کرده‌ و در وصیت‌نامه شان آرزو کرده‌اند در ایران دفن شوند که این‌ها نشانگر اوج شیفتگی است.

ارجمند با تاکید بر ارزش سفرنامه‌های این افراد تصریح کرد: آثار این افراد نام ایران را به یادگار گذاشته و در کشورهای مختلف باعث شناسایی و معرفی ایران شده است. به عنوان مثال سفرنامه نویسی از کشور سوئد 170 سال پیش با سفر به ایران کتابی درباره کویرها نوشته است که برای نگارش آن از مناطق سرد قطب شمال به گرم‌ترین نقطه زمین کویر لوت آمده و 18 سال در ایران مانده است.

تهیه‌کننده "جستجوگران پارسه" درباره عملکرد گروه تولید در سفر به کشورهای خارجی توضیح داد: اکثر این سفرنامه نویسان از افرادی هستند که در کشورهایشان برای آن‌ها بنیادی ساخته شده و ما با سفر به کشورهایی چون سوئد، نروژ، آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و لهستان از بنیادهای این سفرنامه نویسان و محل زندگی آنها تصویربرداری کرده‌ایم.

وی یادآور شد: این برنامه با قالب مستند بازسازی و استفاده از بازیگران در نقش این جهانگردان ساخته شده و ارنست هالستر، سون هدین، دیو لفووا، مارک اسموژنسکی و ریچارد فراید از جمله جهانگردانی هستند که در این مستند معرفی می‌شوند.

سایر عوامل این مجموعه 18 قسمتی عبارتند از کارگردانی و تدوین: مهناز رکنی و فرشاد اکتسابی، مدیر تولید: علیرضا علیمردانی، طراح لباس: احمد گلریز و طراح گریم: فریور معیری، برنامه ریز: روح الله کوه مسکن.