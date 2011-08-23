  1. استانها
  2. مرکزی
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

نصراللهی خبر داد:

افزایش رشته های کاری مشاغل خانگی در بخش کشاورزی

افزایش رشته های کاری مشاغل خانگی در بخش کشاورزی

اراک – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از افزایش رشته های کاری مشاغل خانگی در بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نصراللهی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به ظرفیت و توان بالای بخش کشاورزی کشور تعداد رشته های کاری مشاغل خانگی این بخش از 29 رشته کاری به 44 رشته کاری افزایش یافت.

وی ادامه داد: تا کنون 144 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی بخش کشاورزی با مراجعه به سایت ساماندهی مشاغل خانگی تقاضای خود را به ثبت رسانده اند.

معاون برنامه ریزی  و توسعه سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت: صدور مجوزهای فعالیت به متقاضیان مشاغل خانگی بخش کشاورزی به دلیل طی مراحل قانونی که اخذ مجوز بهداشتی یکی از این مراحل است در این حوزه کند تر از سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.

نصراللهی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با رایزنی های صورت گرفته با مرکز بهداشت استان در تلاش است مدت زمان صدور مجوزهای مشاغل خانگی را کاهش دهد.

کد مطلب 1390386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها