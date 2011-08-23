افزایش رشته های کاری مشاغل خانگی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نصراللهی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به ظرفیت و توان بالای بخش کشاورزی کشور تعداد رشته های کاری مشاغل خانگی این بخش از 29 رشته کاری به 44 رشته کاری افزایش یافت.

وی ادامه داد: تا کنون 144 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی بخش کشاورزی با مراجعه به سایت ساماندهی مشاغل خانگی تقاضای خود را به ثبت رسانده اند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت: صدور مجوزهای فعالیت به متقاضیان مشاغل خانگی بخش کشاورزی به دلیل طی مراحل قانونی که اخذ مجوز بهداشتی یکی از این مراحل است در این حوزه کند تر از سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.

نصراللهی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با رایزنی های صورت گرفته با مرکز بهداشت استان در تلاش است مدت زمان صدور مجوزهای مشاغل خانگی را کاهش دهد.