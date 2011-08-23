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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

برای پنجمین شب/

سرقت تجهیزات مخابرات آمل ادامه دار شد

سرقت تجهیزات مخابرات آمل ادامه دار شد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مخابرات آمل گفت: سرقت تجهیزات مخابراتی، برای پنجمین شب متوالی در سطح روستاهای این شهرستان اتفاق افتاد و این روند متاسفانه ادامه دار شده است.

حمید رضا سلطانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سارقان ناشناس بخش قابل توجهی ازکابلهای فیبرنوری و کابلهای مسی شش روستای چالی کیاده، کوکده، آغوزبن، قلعه کش، اجوارکلا و هشتل را سرقت کردند.

وی افزود: بر اساس گزارشهای بازرسان اداره مخابرات آمل، سارقان ناشناس بیش از نیم کیلومتر از کابلهای فیبرنوری و کابلهای مسی شش روستا را سرقت کردند.

رئیس اداره مخابرات آمل تصریح کرد: خطوط ارتباط تلفنی در این روستاها با جایگزینی بلافاصله برقرار شده و ارتباط تلفنی قطع نیست.

سلطانی اضافه کرد: دراین خصوص مراتب سرقت به فرمانده انتظامی شهرستان اطلاع داده شده و اداره مخابرات آمل خواهان پیگیری های انتظامی و شناسایی سارقان و برخورد شدید با آنان است.

وی با بیان اینکه امکان حضور بازرسان و ماموران از سوی اداره مخابرات به عنوان کشیک درهمه روستاها نیست، یادآور شد: این اقدامات توسط برخی سارقان غیرحرفه ای و آماتور بوده که برخی معتادان برای تامین پول مواد از آنان استفاده می کنند.
 

کد مطلب 1390387

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