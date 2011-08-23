سرقت تجهیزات مخابرات آمل ادامه دار شد

حمید رضا سلطانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سارقان ناشناس بخش قابل توجهی ازکابلهای فیبرنوری و کابلهای مسی شش روستای چالی کیاده، کوکده، آغوزبن، قلعه کش، اجوارکلا و هشتل را سرقت کردند.



وی افزود: بر اساس گزارشهای بازرسان اداره مخابرات آمل، سارقان ناشناس بیش از نیم کیلومتر از کابلهای فیبرنوری و کابلهای مسی شش روستا را سرقت کردند.



رئیس اداره مخابرات آمل تصریح کرد: خطوط ارتباط تلفنی در این روستاها با جایگزینی بلافاصله برقرار شده و ارتباط تلفنی قطع نیست.



سلطانی اضافه کرد: دراین خصوص مراتب سرقت به فرمانده انتظامی شهرستان اطلاع داده شده و اداره مخابرات آمل خواهان پیگیری های انتظامی و شناسایی سارقان و برخورد شدید با آنان است.



وی با بیان اینکه امکان حضور بازرسان و ماموران از سوی اداره مخابرات به عنوان کشیک درهمه روستاها نیست، یادآور شد: این اقدامات توسط برخی سارقان غیرحرفه ای و آماتور بوده که برخی معتادان برای تامین پول مواد از آنان استفاده می کنند.

