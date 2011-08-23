روز قدس تبلور انزجار مسلمانان جهان علیه استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه عاشورا در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس اعلام کرده است: روز قدس تبلور غیرت، ایمان، شجاعت امت اسلامی در مقابل کافرسیرتان و یهودستیزان صهیونیست است .
اسرائیل غاصب با فرارسیدن بهار انقلاب در منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای عربی از آنجا که احساس میکند منافع نامشروع و موفقیت استراتژیک اش به مخاطره افتاده است تلاش میکند از یک طرف با به انحراف کشاندن انقلابهای منطقه، از آثار سو انقلابها بکاهد و از طرف دیگر دست به سرکوبی ساکنان فلسطین، غزه می زند تا بتواند آتش انتفاضه را فرو نشاند.
صهیونیسم و استکبار جهانی غافل از این حقیقت تلخ هستند که اکنون غیرت امت اسلامی مانند آتشفشان در حال فوران است و می رود که کل موجودیت صهیونیسم را در زیر گدازههای خشم امت به ستوه آمده اسلامی ذوب کرده و بعد به خاکستر تبدیل ساخته و پرونده اسرائیل را در قفسه تاریخ بایگانی خواهد ساخت.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروز سکه دموکراسی خواهی استکبار جهانی و اسرائیل غاصب دیگر به پشیزی نمیارزد، چرا که انقلابهای منطقه خاورمیانه و کشورهای اروپایی ثابت که دیگر حنای دموکراسی خواهی دروغگویان تاریخ – که سالها با نقاب حقوق بشری و دموکراسی دست به استثمار کشورها میزدند- رنگی ندارد.
امسال نیز پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا دوشادوش امت غیور ایران اسلامی در صفوفی فشرده و با مشتهای گره خورده هم صدا با آزادگان جهان نفرت و انزجار خود را به نمایش خواهند گذاشت و بار دیگر روح مقاومت، انتفاضه و پایداری را در کالبد جهان اسلام خواهند دمید و با فریادهای آسمانخراش خود لرزه بر اندام صهیونیسم و صهیونسیت سیرتان تاریخ خواهد انداخت.
در پایان این بیانیع آمده است: اینک سپاه عاشورا ضمن دعوت از امت حزب ا... و غیور ایران اسلامی برای شرکت در همایش میلیونی غیرت، بصیرت و ولایتمداری در روز قدس میخواهد با شعلهور ساختن شعلههای مقدس خود یعنی با ابراز خشم، انزجار و نفرتشان آتش در خرمن بیدادگران زمان بیندازند و ضمن بیعت با آرمانهای مقدس شهدا و افکار متعالی امام امت و ولی فقیه بلا منازع جهان اسلام، زمینه را برای ظهور منجی عالم بشریت فراهم کنند تا بار دیگر طبق وعده محقق الهی حکومت زمین به دست مستضعفین جهان بیفتد و دیگر خبری از استکبار و استبداد نباشد.
نظر شما