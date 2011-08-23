باشگاه راه آهن در عرصه فرهنگی فعال و پیشرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن انصاریفرد در مورد اقدام های فرهنگی باشگاه راه آهن اظهار داشت: مالکان جدید باشگاه راه آهن که از بخش خصوصی هم هستند رویکرد تازه ای دارند و بر انجام کارهای فرهنگی اصرار می ورزند. در همین راستا کمیته ای در باشگاه تشکیل شد تا در روزها و شب های پربرکت ماه رمضان اقدام های فرهنگی بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل برای بابک معصومی کاپیتان فقید و سابق تیم ملی فوتسال، مرحوم روح الله داداشی قویترین مرد ایران و ناصر حجازی اسطوره دروازه بانی ایران مراسم یادبودی با حضور اهالی و مدیران ورزشی و قشرهای مختلف مردم برگزار کرد. همچنین از آمنه بهرامی دختری که قربانی اسید پاشی شد اما با گذشت خود درس بزرگی به جامعه داد نیز تجلیل کردیم.

وی ادامه داد: این مراسم با استقبال خوب مردم و رسانه های گروهی مواجه شد. مراسم ما تحت عنوان میهمانی و مهربانی برگزار شد و در اولین شب این مراسم که مصادف با ولادت امام حسن مجتبی (ع) بود هیئت محبان اهل بیت باشگاه راه آهن نیز تاسیس شد و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

مدیرعامل باشگاه راه آهن تاکید کرد: در شب های احیا و قدر نیز هیئت باشگاه فعال بود و هر شب بیش از 600 نفر در مراسم هیئت شرکت می کردند و این استقبال مردمی به ما قوت قلب داد که کارمان را با قدرت بیشتری در زمینه فرهنگی ادامه بدهیم.

انصاریفرد با اشاره به حضور آرش کوشا مدیرعامل سایپا در مراسم یادبود روح الله داداشی به سایت باشگاه سایپا گفت: از حضور کوشا مدیرعامل محترم باشگاه سایپا در این مراسم غافلگیر شدم. سایر ورزشکاران و مدیران ورزشی نیز در مراسم ما شرکت کرده بودند و باید از آنها نیز تشکر کنم.

مدیرعامل باشگاه راه آهن با ابراز خشنودی از آغاز فعالیت های فرهنگی در باشگاه های ورزشی ایران گفت: امیدوارم این حرکت ها در سایر باشگاه ها نیز ادامه داشته باشد و باشگاه راه آهن به سهم خود تلاش می کند در این مسیر یکی از باشگاه های فعال و پیشرو باشد و پیش از راه آهن نیز برخی باشگاه ها فعالیت هایی در زمینه فرهنگی آغاز کرده بودند آرش کوشا در سایپا نیز اقدام های فرهنگی مفید و موثری انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این برخی انتقاد می کردند که باشگاه های ما فقط واژه فرهنگی را یدک می کشند اما اکنون دیگر اینگونه نیست و باشگاه هایی مانند راه آهن و سایپا اقدام های عملی در این عرصه انجام داده اند.