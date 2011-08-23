74 فقره آتش سوزی در منابع طبیعی لرستان رخ داد/ عامل انسانی در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدوند در این رابطه اظهار داشت: امروزه بروز آتش سوزی در تمام نقاط دنیا و در اکثر مناطق کشورمان یک حادثه ناخواسته و به طور کلی محتمل است.

وی تصریح کرد: حتی در کشورهای پیشرفته با وجود تجهیزات مدرن، آتش سوزی در سطح جنگلها رخ می دهد و مساحت زیادی از جنگلها و حتی مزارع کشاورزی را از بین می برد.

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان ادامه داد: در کشور ما نیز به تبع آن در استان لرستان به دلیل گستردگی و پراکندگی سطح استان به دلایل مختلف آتش سوزی در سطح جنگلها و مراتع بوجود می آید و خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی هم بدنبال دارد.

احمدوند یادآور شد: به طور کلی از ابتدای سالجاری یعنی ابتدای فصل خشک امسال تا پانزدهم مرداد ماه 90 حدود 74 فقره آتش سوزی در استان رخ داده است.

وی ادامه داد: آخرین مورد از آتش سوزی های استان مربوط به آتش سوزی سطح جنگلها و مراتع دو نقطه در ارتفاعات و کوههای شهرستان پلدختر در جنوب استان لرستان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان با بیان اینکه آتش سوزی ها می تواند بین 20 تا 100 درصد به عرصه های استان آسیب برساند، عنوان کرد: برآورد خسارت ریالی در اثر آتش سوزیها، غیر ممکن است اما به طور کلی برای احیاء و بازسازی عرصه های آسیب دیده مبلغ 20 میلیارد ریال نیاز است تا خسارات وارده جبران شود.

احمدوند با یادآوری اینکه مهمترین عامل آتش سوزی ها یا انسانی است یا طبیعی، تصریح کرد: بیشتر آتش سوزیهای سطح استان لرستان از نوع انسانی است.

وی همچنین با تقسیم عوامل آتش سوزی انسانی به عمدی و غیرعمدی، یادآور شد: از دلایل آتش سوزیهای عمدی می توان به دوعامل اصلی اختلا فات قومی و طایفه ای و ایجاد آتش سوزی در جنگلها به منظور تصرف اراضی ملی برای زراعت اشاره کرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان ادامه داد: همچنین در آتش سوزی غیرعمدی عدم آگاهی تفریح کنندگان و یا طبیعت گردان سبب بروز آتش سوزی شده و خسارات فراوانی به دنبال دارد.

احمدوند تصریح کرد: این اداره کل به منظور آگاهی بخشی به مردم با همکاری صدا و سیمای مرکز استان و سازمان جهاد کشاورزی استان یکسری برنامه های آموزشی و ترویجی در سطح روستاها و حاشیه های جنگل، اجرا کرده است که با توجه به بافت جمعیت و پراکنش جمعیت در سطح استان کافی نیست.