رحمت امینی مدیر دفتر کانون تئاتر دانشگاهیان مرکز هنرهای نمایشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،طی حکمی از سوی حسین مسافر آستانه مدیر کل هنرهای نمایشی، رحمت امینی به عنوان مدیر دفتر کانون تئاتر دانشگاهیان این اداره کل منصوب شد.

متن حکم امینی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رحمت امینی

تئاتر دانشگاهی در گستره تئاتر کشورمان همواره نقش زیربنایی و تعیین کننده داشته است و بسیاری از هنرمندان ارزشمند و تأثیرگذار تئاتر امروز، برآمده از تئاتر دانشگاهی بوده و در این مسیر رشد کرده و بالیده‌اند، به همین سبب ضرورت ایجاد پایگاهی دائمی برای حمایت مادی و معنوی از تئاتر دانشگاهی در اداره کل هنرهای نمایشی کاملاً احساس می‌شود. لذا با توجه به تجربه حضور در عرصه‌های گوناگون مدیریت تئاتر دانشگاهی و تعهد و تخصص جنابعالی در این حوزه به موجب این حکم شما را با حفظ سمت به عنوان مدیر دفتر کانون تئاتر دانشگاهیان این اداره کل منصوب می‌نمایم. انشاء الله با بهره‌گیری از توان استادان و دانش‌آموختگان تئاتر دانشگاهی در انجام امور محوله موفق و سربلند باشید.