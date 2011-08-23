به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بی‌بی‌سی، سمیر نصری هافبک فرانسوی آرسنال برای دیدار برگشت مرحله پلی آف آرسنال مقابل اودینزه که فردا شب برگزار خواهد شد به همراه دیگراعضای تیم به ایتالیا سفر خواهد کرد.

این در حالی است که باشگاه منچسترسیتی در حال مذاکره برای جذب این بازیکن است و روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیایی سیتی یکشنبه روز گذشته ابراز امیدواری کرد این انتقال تا 48 ساعت آینده نهایی شود.

اگر نصری در دیدار فردا شب مقابل اودنیزه به میدان برود دیگر نمی تواند برای من سیتی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بازی کند.

نصری در شکست دو بر صفر توپچی ها مقابل لیورپول نیز در ترکیب این تیم حضور داشت. او امروز و قبل از پرواز به سمت ایتالیا در کنار دیگر بازیکنان آرسنال تمرین کرد.