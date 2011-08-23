سرنوشت قذافی یادآور سرنوشت صدام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "عادل عبدالمهدی" گفت : سرنوشت معمر قذافی یادآور سرنوشت صدام است که ملت عراق را در معرق انواع ظلم و ستم قرار داد.

وی افزود : اراده ملتها قوی تر است و همانطور که ملت عراق با صبر موفق شدند رژیم صدام را سرنگون کنند و به سوی دموکراسی گام بردارند امیدواریم که مردم لیبی نیز در مسیر تشکیل حکومتی بر پایه آزادی و برابری حرکت کنند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد: عراق به زودی شورای ملی انتقالی را به رسمیت خواهد شناخت.

همچنین "نوری مالکی" نخست وزیر عراق گفت : انقلاب مردم لیبی به درگیری طایفه ای منجر نخواهد شد و همه ملتهایی که برای آزادی می جنگند محترم هستند.

وی افزود: ما از جریانی که به دنبال آزادی و دموکراسی هستند حمایت می کنیم، اما از گروههایی که به دنبال مسائل طایفه ای و قومی هستند حمایت نخواهیم کرد.