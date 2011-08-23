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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۰

عادل عبدالمهدی:

سرنوشت قذافی یادآور سرنوشت صدام است

سرنوشت قذافی یادآور سرنوشت صدام است

معاون سابق رئیس جمهوری عراق سرنوشت دیکتاتور لیبی را مشابه وضعیت صدام دیکتاتور معدوم عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "عادل عبدالمهدی" گفت : سرنوشت معمر قذافی یادآور سرنوشت صدام است که ملت عراق را در معرق انواع ظلم و ستم قرار داد.

وی افزود : اراده ملتها قوی تر است و همانطور که ملت عراق با صبر موفق شدند رژیم صدام را سرنگون کنند و به سوی دموکراسی گام بردارند امیدواریم که مردم لیبی نیز در مسیر تشکیل حکومتی بر پایه آزادی و برابری حرکت کنند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد: عراق به  زودی شورای ملی انتقالی را به رسمیت خواهد شناخت.

همچنین "نوری مالکی" نخست وزیر عراق گفت : انقلاب مردم لیبی به درگیری طایفه ای منجر نخواهد شد و همه ملتهایی که برای آزادی می جنگند محترم هستند.

وی افزود: ما از جریانی که به دنبال آزادی و دموکراسی هستند حمایت می کنیم، اما از گروههایی که به دنبال مسائل طایفه ای و قومی هستند حمایت نخواهیم کرد.

کد مطلب 1390406

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