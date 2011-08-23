حق با شرطه امارات است!

محمد مایلی کهن در پایان نشست امروز سه شنبه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نشست امروز به دلیل اعتراض من به نحوه برگزاری جلسه نیمه تمام ماند.

وی در ادامه افزود: در جلسه امروز کمیته انضباطی قرار بود در مورد سه مبحث صحبت شود که مورد اول آن شکایت باشگاه استقلال بود. در ابتدا من می‌خواستم ببینم شکایت باشگاه استقلال چه زمانی تسلیم کمیته انضباطی شده چرا که از ابتدا عوامل این باشگاه تهدید می کردند می خواهند از بنده شکایت کنند.

مدیر فنی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: برای من خیلی مهم بود که زمان شکایت استقلال به کمیته انضباطی را بفهمم که در جلسه امروز مشخص شد در تاریخ 23 مردادماه این باشگاه اقدام به شکایت کرده است چرا که روی نامه شکایت این تاریخ درج شده بود.

محمد مایلی کهن در ادامه افزود: من به رئیس کمیته انضباطی گفتم دلیل شکایت باشگاه استقلال چیست که ایشان گفت به دلیل اظهارات بنده در برنامه شوک است که من گفتم مگر برنامه شوک پخش شده است. وقتی این برنامه پخش نشده چطور از من شکایت کرده اند. حتی اگر برنامه شوک پخش می شد و آنها شکایت می کردند، آیا من نامی از شخص یا تیم خاصی برده ام؟

وی صحبت های خود با خبرنگار مهر را اینطور ادامه داد: زمانی که باشگاه استقلال به گفتگویی استناد کرده اند که من در آن هیچ اسمی از فرد یا تیم خاصی نبرده ام، یعنی انگشت اتهام را به سوی خود برده اند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با ابراز تاسف از اینکه مسئولان باشگاه استقلال به برنامه ای استناد می کنند که هنوز پخش نشده است افزود: آقای فتح الله زاده گفته اند که من باید در ماه مبارک رمضان نه تنها از استقلالی‌ها بلکه از شخص خاصی که مدنظرم بوده باید عذرخواهی کنم. من اسم چه کسی را آورده ام که باید عذرخواهی کنم؟

وی با اشاره به اظهار نظر مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال که گفته بود اولادی هم در فینال جام حذفی سال گذشته از دو قدمی دروازه پرسپولیس توپ را به بیرون زد آیا سرخپوشان هم او را خریده بودند گفت: متاسفانه مدیر روابط عمومی استقلال نه تنها از تیم پرسپولیس نام برده بلکه به مهرداد اولادی هم اشاره کرده. آیا این کار درست است؟ من در مصاحبه ای که با برنامه شوک داشتم از هیچ فردی نام نبردم اما مدیر روابط عمومی استقلال چنین کاری کرده است.

مایلی کهن با طرح این پرسش که وقتی من از فرد و یا تیم خاصی نام نبردم چرا باید به کمیته انضباطی بروم؟ افزود: فضای امروز کمیته انضباطی را مناسب ندیدم. در ابتدای جلسه به من ابراز محبت می شد اما از آنجایی که هر کجا به شما اظهار محبت کردند باید ترسید، من هم فضای جلسه را مناسب ندیدم.

وی افزود: همانطور که گفتم محور اول جلسه شکایت استقلال بود آنهم در شرایطی که هنوز برنامه شوک پخش نشده و کمیته انضباطی به مصاحبه ای استناد می کند که هنوز پخش نشده است. من حرفی ندارم و در جلسه امروز هم تاکید کردم مسئولیت هر حرفی که در برنامه شوک زده ام را می پذیرم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز همچنین عنوان کردند سازمان لیگ تاکید کرده به علت اظهاراتی که مایلی کهن در برنامه ورزش و مردم داشته باشد به کمیته انضباطی احضار شود و پاسخگو باشد. آقایان در رسانه ها عنوان کردند مایلی کهن به کمیته انضباطی احضار شده و در صورتیکه حضور پیدا نکند غیابا محاکمه می شود. من در حالی که 13:55 دقیقه امروز با خبر شدم باید در جلسه کمیته انضباطی حضور پیدا کنم به این کمیته احترام گذاشتم و ساعت 14:45 دقیقه به محل کمیته آمدم.

این پیشکسوت فوتبال خاطرنشان کرد: من به کمیته انضباطی احترام گذاشتم اما از آنها پرسیدم چطور شما گفتید اگر مایلی کهن حاضر نشود رای غیابی صادر می شود. چرا در مورد سرپرست باشگاه استقلال که در برنامه ورزش و مردم با من مجادله کرد به کمیته احضار نشد. متاسفانه این رفتار عادلانه نیست.

مایلی کهن خاطرنشان کرد: رئیس کمیته انضباطی گفت از آنجایی که نمی خواستیم شما با آقای فتح الله زاده روبرو شوید از احضار هر دوی شما خودداری کردیم که من در پاسخ گفتم من هم نمی خواستم روبرو شوم اما باید در رسانه ها اعلام می کردید که سرپرست استقلال هم به کمیته انضباطی احضار می شود. شاید به این خاطر که ایشان چون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند احضار نشده اند.

وی با طرح این پرسش که آیا این عدالت است گفت: وقتی عدالت رعایت نمی شود من حرفی ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بحثی که در نشست امروز کمیته انضباطی مطرح شده است گفتگوی مایلی کهن با یکی از رسانه ها بوده که وی در خصوص آن گفت: من در این جلسه تاکید کردم هر چیزی که آن خبرگزاری از قول من نوشته درست است اما از مسئولان کمیته انضباطی پرسیدم من در آن مصاحبه به کدام پیشکسوت بی احترامی کردم؟ اما برخی پیشکسوتان علیه من حرف هایی زدند. چرا آنها را به کمیته انضباطی احضار نکردید.

وی با انتقاد از سیاستی که برخی رسانه ها در روزهای اخیر در پیش گرفته اند گفت: متاسفانه در برخی رسانه ها تا دلتان بخواهد به من توهین کردند.

وی با استتناد به حرف های فرهاد مجیدی گفت: مجیدی حرف های مرا تایید کرده و زمانی که خواستند از او اظهار نظر بگیرند زیر حرفش نزد. در یکی از روزنامه ها تا چند روز از قول قدیمی های استقلال به من توهین کردند.

مایلی کهن ادامه داد: من یک مصاحبه با یک خبرگزاری کردم و اسم هم از کسی نیاوردم اما به کمیته انضباطی دعوت شدم اما کسی این پیشکسوتان را دعوت نکرد.

مایلی کهن در ادامه مدعی شد در ابتدا به هیچکس توهین نکرده است، افزود: متاسفانه در جلسه امروز رئیس این کمیته مدام بحث ها را عوض می کرد که من دیدم ادامه این جلسه بی فایده است و از جلسه خارج شدم.

مایلی کهن خاطرنشان کرد: هیچ وقت نگفتم فوتبال کثیف است. بلکه گفته ام کسانی هستند که این فوتبال را ناپاک می کنند و همان ها این روزها صدایشان درآمده است.

مدیر فنی پیشین پرسپولیس در خصوص اظهار نظر حسن روشن که گفته بود این پیشکسوت فوتبال ویلای 800 میلیون تومانی دارد گفت: آقای شرطه امارات درست می گوید. ایرادی ندارد ویلای 800 میلیونی من کنار ویلای 5 میلیارد تومانی آقای ... است.

وی از اظهار نظر در مورد پرسپولیس خودداری کرد و در خصوص اینکه گفته می شود او ممنوع المصاحبه است گفت: فضا برای صحبت کردن بسیار زیاد است و هستند رسانه های خارجی که با آنها گفتگو کنم. بنده سعی می کنم دیگر به هیچ عنوان با صدا و سیمای ضرغامی صحبت نکنم!