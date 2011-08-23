حذف آزبست لنت ترمز خودروها در 80 درصد کارخانجات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرحمان بهرامی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به وجود دو نوع آزبست سفید و آبی ، گفت: آزبست سفید در لیست ممنوعه قرار ندارد. آزبست آبی در لنت ترمزها استفاده می‌شود و در کشور ما استفاده از این نوع آزبست تقریبا در حال جایگزین است به طوریکه 80 درصد کارخانه‌ها این نوع آزبست را جایگزین کرده‌اند. امیدواریم 20 درصد باقیمانده نیز تا سال آینده جایگزین شود.

وی افزود: مسئولیت آزبست در کشور با سازمان محیط زیست و وزارت صنایع است و تا این دو سازمان با یکدیگر توافق نکنند امکان حذف آزبست وجود ندارد. در حال حاضر 4 کارگاه باقی مانده‌اند که آزبست را جایگزین کنند.

در ادامه دکتر میرزامحمدی، رئیس اداره طب کار مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در مورد مضرات استفاده از آزبست اظهارداشت: معمولا بیش از 10 سال طول می‌کشد تا اثرات مواجهه با آزبست بروز کند. از بیماریهایی که در اثر مواجهه با آزبست ایجاد می‌شوند می‌توان به بیماریهای ریه و همچنین سرطان مزوتلیوما اشاره کرد.

وی همچنین در مورد معاینات دوره‌ای از مشاغل مختلف گفت: طبق ماده 92 قانون کار، معاینات دوره‌ای باید برای کارکنان انجام شود. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نهادها و ارگان‌ها موظف به تامین سلامت کارکنانشان شده‌اند.