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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/

جنگ خیابانی در طرابلس / عقب نشینی گردانهای قذافی به سرت

جنگ خیابانی در طرابلس / عقب نشینی گردانهای قذافی به سرت

رسانه های عربی از عقب نشینی گردانهای دیکتاتور لیبی به شهر سرت و همچنین جنگ خیابانی در طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : گردانهای قذافی به شهرهای سرت و الجفره در جنوب لیبی عقب نشینی می کنند.

از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد هم اکنون جنگ خیابانی در طرابلس جریان دارد و امکان حمایت از عملیات(انقلابیون) در خیابان وجود ندارد.

خبر دیگر اینکه انقلابیون مصراته، جبل الغربی و طرابلس برای فتح باب العزیزیه آماده می شوند.

کد مطلب 1390417

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