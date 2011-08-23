به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : گردانهای قذافی به شهرهای سرت و الجفره در جنوب لیبی عقب نشینی می کنند.
از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد هم اکنون جنگ خیابانی در طرابلس جریان دارد و امکان حمایت از عملیات(انقلابیون) در خیابان وجود ندارد.
خبر دیگر اینکه انقلابیون مصراته، جبل الغربی و طرابلس برای فتح باب العزیزیه آماده می شوند.
لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/
جنگ خیابانی در طرابلس / عقب نشینی گردانهای قذافی به سرت
رسانه های عربی از عقب نشینی گردانهای دیکتاتور لیبی به شهر سرت و همچنین جنگ خیابانی در طرابلس خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : گردانهای قذافی به شهرهای سرت و الجفره در جنوب لیبی عقب نشینی می کنند.
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