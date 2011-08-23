جنگ خیابانی در طرابلس / عقب نشینی گردانهای قذافی به سرت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : گردانهای قذافی به شهرهای سرت و الجفره در جنوب لیبی عقب نشینی می کنند.



از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد هم اکنون جنگ خیابانی در طرابلس جریان دارد و امکان حمایت از عملیات(انقلابیون) در خیابان وجود ندارد.



خبر دیگر اینکه انقلابیون مصراته، جبل الغربی و طرابلس برای فتح باب العزیزیه آماده می شوند.