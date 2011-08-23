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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

هوای تهران ناسالم است

هوای تهران ناسالم است

هوای تهران از نظر آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری در بعد ازظهر افزایش ابر به همراه وزش گاهگاهی باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

کد مطلب 1390426

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