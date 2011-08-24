روز جهانی قدس ناقوس مرگ صهیونیسم را به صدا درآورده است

حجت الاسلام مجتبی اشجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز جهانی قدس یادگار گرانبهای معمارکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است، روزی که در آن چشم امید میلیونها فلسطینی رانده شده از شهر و دیار به گامهای استوار ملت های جهان است تا صدای مظلومیت آحاد ملت تحت ستم نخستین قبله گاه مسلمان را به گوش جهانیان برسانند.

وی همچنین با اعلام اینکه روز بزرگ قدس روز رسول الله است، اظهارداشت: روزی که در آن ملل مسلمان هوشیار و بیداردل جهان، میقات اکبر خویش را در دفاع از ملت مظلوم فلسطین می دانند و به نشانه اعتراض به مجامع حقوق بشر و نهادهای بین المللی صهیونیستی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را تبدیل به روزی به یادماندنی در قیام توده ها بر علیه رژیم غاصب و حامیان آنها می سازند.

رژیم صهیونیستی دچار چالشی اساسی شده است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: اینک که بصیرت انقلابی ملل عربی بر این قرار گرفته است تا حاکمان سرخوش و مستبد خویش را به زباله دانی تاریخ بفرستند، رژیم صهیونیستی دچار چالشی اساسی شده و پایه های کاخ ظلم و استعمار خویش را که بر شانه رنجیده میلیونها آواره فلسطینی بنا کرده، در آستانه فروپاشی می بینند.

وی افزود: بی دون شک با سقوط برخی سران کشورهای عربی آهنگ اضمحلال رژیم اشغالگر قدس بیش از پیش نمود می یابد که وعده خدا حق است.



اشجری در ادامه ضمن پاسداشت روز جهانی قدس، روز اراده ملت ها برای حذف رژیم اشغالگر با اعلان انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی و همصدا با همه مردم مسلمان و آزادیخواه جهان، برای رهایی قدس شریف از آحاد ملت دعوت کرد تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با خروش انقلابی خویش لرزه بر اندام مستبدان جهان و اشغالگران قدس شریف بیندازند.

چهارم شهریور ماه امسال روزی تاریخی برای مردم گیلان خواهد بود

وی گفت: بدون شک روز جمعه چهارم شهریور ماه روزی تاریخی برای مردم استان گیلان خواهد بود تا در تبرک حضور خود، آزادی قدس شریف را فریاد زنند و خروش انقلابی خویش را بر گستره گیتی طنین انداز کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس راس ساعت 10.30 دقیقه صبح جمعه چهارم شهریور در سراسر استان و در شهر رشت خبر داد و افزود: این مراسم باشکوه از مسیرهای چهارگانه شامل مسیر اول؛ میدان شهرداری، خیابان امام، میدان فرهنگ و میدان مصلی، مسیرشماره دو؛ دانشگاه علوم پزشکی، خیابان نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ و میدان مصلی، مسیر شماره سه؛ میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ و میدان مصلی و مسیر شماره چهار مسجد جامع کاسه فروشان، خیابان مطهری، میدان فرهنگ و میدان مصلی است، آغازمی شود.