همدانی ها یک میلیارد و 80 میلیون ریال به قحطی زدگان سومالی کمک کردند

جعفر چهره قانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی خشکسالی بی سابقه و بروز قحطی در کشور سومالی و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کمک مردم ایران اسلامی به مسلمانان سومالی در روزهای گذشته و به ویژه با اعلام روز 21 ماه مبارک رمضان سالروز به عنوان روز همبستگی و همدردی با مردم قحطی زده سومالی، مردم استان همدان به کمک نیازمندان شتافتند.

چهره قانی افزود: در این ایام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با استقرار 14 پایگاه در استان کمکهای مردم نوعدوست برای مردم قحطی زده مسلمان سومالی را جمع آوری کرد.

وی افزود: علاوه بر پایگاههای ایجاد شده در استان همدان، دفاتر این نهاد نیز در سطح 14 شاخه آماده دریافت کمکهای مردمی بوده اند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: همچنین شماره حساب 50005 بانک ملی قابل واریز در تمامی شعب استان نیز به این امر اختصاص یافته است.

چهره قانی رقم جمع آوری شده توسط این نهاد در این خصوص را تاکنون بیش از یک میلیارد و 81 میلیون و 353 هزار ریال عنوان کرد و افزود: بیشترین رقم جمع آوری شده مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه یک همدان با رقمی افزون بر 471 میلیون ریال و کمترین مقدار مربوط به شاخه سردرود به مبلغ 9 میلیون و 847 هزار ریال بوده است.

وی افزود: پایگاهها و دفاتر این نهاد در استان همدان وشماره حساب اعلام شده همچنان آماده دریافت کمکهای مردم نوعدوست و هم استانی ها برای مردم سومالی است.