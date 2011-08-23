100 اثر به دبیرخانه همایش عفاف و حجاب در لرستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ارکبان در این رابطه اظهار داشت: همایش منطقه ای بررسی راههای گسترش عفاف و حجاب در قالب هنر 15 شهریور ماه سال جاری در شهرستان دورود استان لرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این همایش با حضور استان های لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام سال جاری در شهرستان دورود برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود ضمن تبیین و تشریح جزئیات همایش یاد شده، افزود: این همایش در بخش مقاله نویسی با محوریت راههای گسترش عفاف و حجاب فقط در قالب هنر برگزار می شود.

حجت الاسلام ارکبان اظهار داشت: اگر عفاف و حجاب در قالب هنر زیباشناسی تعریف شود به طور یقین اثر آن در درون و ظاهر افراد مشخص می شود.

وی یادآور شد: تا کنون 100 اثر در خصوص مقوله عفاف و حجاب از استانهای مختلف به دبیرخانه همایش ارسال شده است.