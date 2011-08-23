تصادف در سیستان و بلوچستان 14 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور اصلی ایرانشهر - چابهار بلافاصله ماموران جهت بررسی به محل عزیمت کردند.

ماموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو وانت تویوتا که از سمت شهرستان سرباز به طرف ایرانشهر در حال حرکت بوده با یک دستگاه خودرو پراید با شش سرنشین برخورد کرده است.

در این تصادف چهار نفر فوت کردند و مصدومان نیز جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین در یک فقره تصادف دیگر در کمربندی شهرستان زابل بین یک دستگاه پیکان وانت با یک دستگاه تاکسی که از سمت هیرمند به زابل در حال تردد بودند راننده تاکسی در دم فوت و بقیه نیز مصدوم می شوند.

علت تصادفات از سوی کارشناسان در دست بررسی است.