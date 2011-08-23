بارش باران در 18 استان کشور از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش متناوب باران طی روزهای چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی همچنان ادامه می یابد.

پیش بینی می شود که بارش در این استانها طی روزهای شنبه و یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار باشد.

رگبار موقتی باران با رعد و برق و وزش باد طی روزهای سه شنبه تا دو شنبه در برخی نقاط استانهای کرمان، هرمزگان، و شرق فارس پیش بینی می شود و انتظارمی رود که بارش ازچهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده در شرق فارس، جنوب کرمان و شمال هرمزگان از شدت بیشتری برخوردار باشد.

همچنین بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق در 7 روز آینده در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی و زنجان و طی روزهای چهارشنبه تا دو شنبه آینده در استانهای قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، شمال خراسان رضوی و جنوب سیستان و بلوچستان رخ می دهد.

