به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان و شخصیت های فرهنگی و اجرایی استان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قزوین معرفی شد.

در این مراسم که مشاوران استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و جمعی از مدیران نیز حضور داشتند امیر دیزانی رئیس جهاد دانشگاهی استان با اشاره به اهداف و دستاورد های جهاد دانشگاهی گفت: ورود به این نهاد انقلابی و آشنایی با فعالیت های این مجموعه و تلاش در آن افتخاری است که نصیب مردان پر تلاش این عرصه شده است.

وی افزود: به فرموده رهبر انقلاب جهاد دانشگاهی از رویش های انقلاب اسلامی است و نظام و انقلاب در چهار چوب سند چشم انداز انتظاراتی از این نهاد دارد که امیدواریم با تلاش مضاعف توقعات را به نحو شایسته برآورده کنیم.

دیزانی با اشاره به اهمیت کار فرهنگی در برنامه ها و پروژه های جهاد دانشگاهی تصریح کرد: فرهنگ در جهاد دانشگاهی جایگاه بسیار مهمی دارد و حتی فعالیت های پژوهشی و اجرایی مجموعه جهاد باید شناسه و پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی برنامه های فرهنگی جهاد دانشگاهی را از دغدغه های مهم این نهاد دانست و افزود: در این راستا همزمان با 16 مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، سندی مصوب و به کلیه واحد های جهاد دانشگاهی ابلاغ شد که دغدغه های کشور و نظام را در موضوعات فرهنگی دنبال می کند.

دیزانی با اشاره به سوابق محمد حسین فائزی معاون جدید فرهنگی یادآورشد: وی دارای سوابق فرهنگی و پژوهشی برجسته ای است و از چهره های فرهنگی استان به شمار می رود که می تواند در این عرصه تاثیرگذار باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین رصد فرهنگی را از نیاز های فضای فرهنگی کشور عنوان کرد و اظهارداشت: موضوع رصد فرهنگی فعالیت ها در کشور از برنامه های مهم جهاد دانشگاهی استان است که تلاش می کنیم با همکاری معاونت جدید آن را اجرایی کنیم.

دیزانی توسعه زیر ساخت های جهاد دانشگاهی استان قروین را از ماموریت های جدید این نهاد عنوان کرد و افزود: ظرفیت ها و قابلیت های زیادی در زمینه های مختلف فرهنگی، مذهبی، پژوهشی، اشتغال و کار آفرینی وجود دارد که باید به آنها توجه جدی شود.

این مسئول گفت: جهاد دانشگاهی استان در نیل به اهداف بلند خود بیش از پیش باید تلاش کند تا به موفقیت برسد.

محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم در این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی در حوزه فعالیت های خود در دو دهه گذشته، منشاء خدمات زیادی برای انقلاب و کشور بوده و با توجه به این که نیاز امروز کشور توسعه علمی و فناوری است جهاد دانشگاهی در این زمینه و فعالیت های علمی و پژوهشی جایگاه رفیعی را برای کشور رقم زده است و باید با حمایت های لازم در این مسیر با شتاب بیشتری حرکت کند.

وی سابقه خوب فرهنگی وجوانی در کنار تفکر انقلابی را از ویژگی های بارز معاون جدید فرهنگی جهاد دانشگاهی استان دانست و تصریح کرد: در شرایط جدید دورنمای فعالیت های فرهنگی استان قزوین باهمکاری های دستگاههای فرهنگی بویژه جهاد دانشگاهی بسیار امیدوار کننده است.

شفیعی ها آینده جهاد دانشگاهی را روشن توصیف کرد و گفت: با توجه به وجود نیروهای انقلابی خوب در این واحد امیدواریم این نهاد بتواند به جایگاه واقعی خود در استان و کشور دست پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را ملزم به حمایت از نهاد های فرهنگی و انقلابی می داند افزود: کار های فرهنگی زیادی وجود دارد که باید با کمک جهاد دانشگاهی و نیروهای جوان و انقلابی انجام شود.

در این مراسم محمد حسین فائزی به عنوان معاون جدید فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قروین معرفی شد.