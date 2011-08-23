ارائه نشانی جدید پستی در کارت ملی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و ضرورت به روز رسانی اطلاعات نشانی شهروندان به جهت ارائه خدمات به هنگام، لازم است کسانیکه کد پستی و نشانی محل سکونت در کارت شناسایی ملی آنها تغییر کرده در اسرع وقت به سایت سازمان ثبت احوال به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه و نسبت به درخواست تعویض کارت شناسایی ملی خود با کد پستی جدید به صورت الکترونیکی بدون حضور در ادارات ثبت احوال اقدام کنند.

کارت شناسایی صادر شده به نشانی محل سکونت ارائه شده از طریق پست جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود.