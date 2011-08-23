پیشرفت 52 درصدی طرح توسعه بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت فیزیکی 52 درصدی طرح توسعه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: با پی گیری های اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان کلیه اعتبار این طرح تامین شده است و به احتمال فراوان این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: مجموع اعتبار این طرح 410 میلیون دلار است و سه شرکت داخلی در حال اجرای طرح توسعه بندر شهید رجایی هستند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به رتبه 47 بندر شهید رجایی در میان بنادر کانتینری دنیا اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس اعلام منابع معتبر دریانوردی در دنیا بندر شهید رجایی جز 10 بندر استثنایی جهان است که با وجود تحریمهای شدید میزان ظرفیت و عملیات کانتینری خود را افزایش داده است.

صفایی ادامه داد: رتبه بندر جبل علی امارات که یکی از رقبای بندر شهید رجایی در منطقه محسوب می شود در سال جاری از رتبه هفتم به رتبه نهم تنزل یافته است اما رتبه بندر شهید رجایی از 52 به 47 ارتقا یافته است.

وی همچنین میزان اشتغالزایی در بندر شهید رجایی را 600 شغل در سال جاری اعلام کرد.