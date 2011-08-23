تصادف کامیون 40 گوسفند را در گیلان تلف کرد

سرهنگ عباس اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح سه شنبه ماموران پاسگاه پره سر از وقوع یک فقره تصادف کامیون با احشام در ییلاق زندانه بخش پره سر این شهرستان اطلاع حاصل و برای بررسی تصادف بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی اظهارداشت: در بررسی تصادف مشخص شد که یک دستگاه کامیون 10 تنی به رانندگی شخصی به نام احمد 52 ساله که از سمت خلخال به طرف رضوانشهر در حرکت بود به دلیل نقص فنی خودرو قادر به کنترل نشده و در نتیجه با یک گله گوسفند برخورد و موجب تلف شدن 40 راس گوسفند می شود.

فرمانده پلیس رضوانشهر یادآورشد: هم اکنون خودرو در پارکینگ بوده و پرونده این تصادف در حال رسیدگی است.