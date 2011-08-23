مردم انگلیس خواهان براندازی نظام حاکم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حوادث و رخدادهای اخیر در جامعه انگلیس و گسترش روند تحولات و انقلاب‌های مردمی منطقه خاورمیانه در اروپا گفت: نگرانی و واهمه کشورهای اروپایی از سرایت آنچه در انگلیس رخ داد، اینک احتمال تجربه پائیزی انفجارهای اجتماعی را فراروی دولت‌های حاکم قرار داده است.

وی افزود: امروز انتشار اخبار و گزارشاتی مبنی بر بروز ناآرامی‌هایی در دیگر کشورهای اروپایی، بویژه اروپای غربی در اعتراض به بحران اقتصادی، بیکاری، شکاف عمیق بین قشر اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر و بی‌عدالتی و تبعیض به امری متداول تبدیل شده است و رسانه‌های غیر وابسته بخش قابل توجهی از صفحات خود را به اینگونه حوادث اختصاص داده‌اند.

سردار جزایری با اشاره به ره‌آوردهای فساد، استثمار، نژادپرستی و آنچه که پیامد فریب دموکراسی غربی بوده است، تصریح کرد: ظلمی که دیروز در تونس و مصر به سقوط بن علی و حسنی مبارک منجر شد مسلما فردا در اروپا و آمریکا هم تکرار خواهد شد و آنچه در روزهای گذشته شهرهای مهم انگلیس را در بر گرفت، با وجود سانسور شدید در برخی از ایالت‌های آمریکا نیز مشاهده می‌شود و این مسیر برگشت‌ناپذیر همچنان ادامه خواهد داشت.

وی، ملت ایران را پیشتاز حرکت‌های رهایی بخش و ظلم‌ستیز در دهه‌های اخیر معرفی و خاطرنشان کرد: نتیجه استمرار حرکت انقلاب اسلامی نه تنها تحولات و خیزش‌های مردمی را در منطقه راهبردی خاورمیانه و شمال آفریقا به همراه داشت بلکه هم اینک مردم جوامع غربی نیز دست رد به سینه دولت‌های خود و سیاست‌های آمریکایی در قلب اروپا می‌زنند.

سردار جزایری با تاکید بر اینکه افزایش دامنه اعتراضات و ناآرامی‌ها در جامعه اروپایی و آمریکایی – با وجود برخورد خشن غیر انسانی و قهر‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی – امری مهارنشدنی است، اظهار داشت: ‌بی‌عدالتی جهان غرب، رفتارهای دوگانه و حمایت‌های آشکار آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی از تروریسم جهانی، ایجاد سلطه و اختاپوس اقتصادی و سیاست‌های تنفرآمیز، آستانه تحمل مردم را به پایان رسانده و آنها را به صحنه اعتراض کشانده است.

وی تاکید کرد:‌ موج خشم ملت‌های اروپایی علیه حاکمان خود جرقه‌های انفجار بزرگی که ممکن است دودمان لیبرال دموکراسی آمریکایی را زودتر از موعد قابل انتظار به با دهد را زده است.

سردار جزایری با مقایسه روند دامنه اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در شهرهای انگلیس با سایر حرکت‌های اعتراضی دیگر در اروپا افزود: بنا به اعلام رسانه‌های انگلیس، در کمتر از 7 ساعت، ناآرامی‌ها مناطق وسیعی از شمال لندن را فرا گرفت و در ادامه نیز دیگر شهرهای انگلس شاهد بروز خشم معترضین گردید.

هوی تاکید کرد: مچنین به اذعان مقامات پلیس این کشور، سرعت تحولات به قدری بالا بود که حتی رسانه‌ها قادر به پوشش لحظه به لحظه اخبار نبوده و همواره چند ساعت از رویدادها عقب می‌ماندند.

سردار جزایری با محکوم کردن برخورد خشن و وحشیانه پلیس انگلیس با معترضین و هماهنگی نگاه رسانه‌های این کشور با نخست‌وزیر و مقامات دولتی گفت: کامرون دقیقاً همان اظهاراتی را بیان می‌کرد که رسانه‌های این کشور در برخورد با معترضین برگزیده بودند. اوباش، وطن‌فروش، جنایتکار و بی‌فرهنگ خواندن از جمله القاب و صفت‌هایی بود که نخست‌وزیر انگلیس با چاشنی خشم، نفرت، تهدید و ترس، نثار معترضان می‌کرد و همواره سعی داشت آنان را به برخورد با اشد مجازات هشدار دهد.

وی خاطرنشان کرد: ‌این درحالی بود که برخی اخبار، اطلاعات و قرائن تائید می‌کند اقلیت اوباش تحت سناریوی مشخص با سازماندهی دولت انگلیس و هماهنگی رسانه‌های دولتی به منظور خدشه‌دار نمودن حرکت مردمی به میدان آمده بودند تا ماهی‌گیری همزمان کامرون و رسانه‌های وابسته را میسر سازند.

سردار جزایری بحران اقتصادی و احتمال فروپاشی «منطقه یورو» را از دغدغه‌های امروز مقامات اروپایی و غربی دانست و افزود: اظهارات و هشدارهای اخیر بسیاری از نهادها و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی مانند سارکوزی، اوباما، مرکل، کلینتون، جک استراو، چامسکی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا در مورد وخامت اوضاع اقتصادی، قریب‌الوقوع بودن بحران فروپاشی منطقه «یورو» را محتمل ساخته است.

وی همچنین نگاه واقع‌بینانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به تحولات منطقه و استمرار و تداوم این موج بیدارساز و فراهم کردن بسترهای بروز تحولات بزرگتر را آموزه‌ای برای حاکمان کشورهای غربی قلمداد و اظهار داشت: تنها پس از چند هفته از پیش‌بینی معظم‌له مبنی بر اینکه حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت، شکل‌گیری خیزش و تحول در کشورهای اروپایی با «نه» گفتن مردم به سیاست‌های کنونی حاکمان خود و نظام سلطه مشاهده شد و لیبرال – دموکراسی غربی و سیاست‌های استعماری امروز بیشتر از هر نقطه عالم، در کانون طراحی و ترویج مدل‌های غربی مورد اعتراض و استیضاح قرار گرفته و موج مردمی علیه سیاستمداران و زمامداران به راه انداخته است.

سردار جزایری بیان داشت:‌ بروز ناآرامی‌ها در اروپا و آمریکا زیاد هم نباید غیر منتظره باشد چرا که دولت‌های حاکم به جای صرف میلیاردها دلار، یورو و پوند برای مردم خود آن را صرف لشکرکشی و جنگ‌افروزی در افغانستان، عراق و اکنون در لیبی و نیز اجرای پروژه‌های تروریستی و مقابله با ملت‌های حق‌طلب و ظلم‌ستیز می‌کنند و امروز این فریاد جامعه آمریکایی و اروپایی است که به رهبران خود می‌گویند برای بهبود اوضاع داخلی و شرایط اقتصادی و معیشتی و جلوگیری از تکرار و تداوم ناآرامی‌ها، هزینه جنگ‌های خارجی را قطع کنید.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح، سرخوردگی نسل جوان و افزایش شکاف بین فقیر و غنی در اروپا را زمینه‌ای برای بروز ناآرامی‌های اخیر انگلیس و سایر کشورهای اروپایی دانست و افزود: بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که قیام‌‌های مردمی، دیگر کشورهای قاره سبز را در برخواهد گرفت و این نگرانی هم اکنون کابوس رهبران و دولت‌های اروپایی شده است و قرائن و شواهد نیز اروپا را آبستن حوادثی از جنیس حوادث انگلیس و پدید آمدن انفجارهای اجتماعی احتمالی در پائیز آینده می‌داند.

وی تصریح کرد: پس از آنکه دل‌های آماده ملت‌های مسلمان در منطقه، پذیرای فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران و الگوپذیری از انقلاب اسلامی شد«نه بزرگ» مردم اروپا به سیاست‌های حاکمان خود که سالیان سال شاهد فریبکاری آنها در سیاست‌های داخلی و خارجی بوده‌اند بیانگر این حقیقت است که پیام نظام اسلامی و گفتمان جهانی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اینک جامعه غرب را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است و این همان نقطه وحشتی است که سردمداران نظام سلطه 33 سال است برای جلوگیری از ظهور آن سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در عرصه جنگ سخت، نیمه سخت و نرم علیه مردم ایران کرده‌اند.

سردار جزایری در پایان تاکید کرد: نظام کنونی انگلیس، فرتوت و دارای پوسیدگی‌های زیادی است و مردم خواهان برانداختن آن و ایجاد تغییرات اساسی هستند. رژیم حاکم قادر نخواهد بود برای دراز مدت در برابر خواست و اراده افکار عمومی مقاومت کند و این حق مردم است که نظامی را که نمی‌خواهند براندازی کنند.

