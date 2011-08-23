به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس مهرماه سال جاری در دو بخش خاطرات خودنوشت و خاطرات دیگر نوشت در استان لرستان برگزار می شود.

بنابر این گزارش عناوین و موضوعات این جشنواره در قالب خاطرات عملیات‌ها، بمباران‌ها، پشت جبهه و دوران اسارت است. همچنین افراد می توانند در دو بخش خاطرات فرماندهان از زبان رزمندگان تحت عنوان "فرمانده من" و خاطرات رزمندگان از زبان فرزندان تحت عنوان "پدرم می گوید" در این جشنواره شرکت کنند.

همچنین خاطراتی که به شکل کتاب ارائه شوند پس از بررسی و تایید شورای کارشناسی به چاپ خواهند رسید.

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند خاطرات خود را تا پایان شهریورماه جاری به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان لرستان ارسال کنند.