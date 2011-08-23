نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در کبودرآهنگ دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه کتابهایی با موضوعات مختلف قرآنی، تفاسیر، دینی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ادبی، تاریخی، فلسفی، سیاسی، روانشناسی، اجتماعی، علوم طبیعی، ورزشی و کودک عرضه شده است.

همچنین محصولاتی شامل نرم افزار ها وسی دی های قرآنی و مداحی نیز در بین اقلام عرضه شده مشاهده می شود.

این نمایشگاه در محل کتابخانه عمومی شهید اشرفی اصفهانی کبودرآهنگ برپا شده است و با بیش از دو هزار عنوان درقالب 10هزار جلد برای بازدید علاقمندان دایر است.

این نمایشگاه تا هشتم شهریورماه ازساعت 9 صبح تا هفت عصر پذیرای بازدید علاقه مندان است.

در این نمایشگاه 20 درصد تخفیف برای شهروندان و30 درصد تخفیف برای کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان کبودرآهنگ درنظر گرفته شده است.