به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بخش دانشگاهی و حوزوی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم روز چهارشنبه دوم شهریورماه برگزار میشود.
این مراسم ساعت 21 روز چهارشنبه با حضور و سخنرانی محمدباقرخرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار میشود.
حسین هلالی، مدیر بخش دانشگاهی و حجتالاسلام و المسلمین سیدحسن طیب حسینی، مدیر بخش حوزوی در این مراسم به ارایه گزارش عملکرد بخشهای خود در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم خواهند پرداخت.
با حضور آیتالله حسینی بوشهری/
مراسم اختتامیه بخش حوزوی نمایشگاه قرآن برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه مشترک بخش حوزه و دانشگاه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور آیت الله حسینی بوشهری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بخش دانشگاهی و حوزوی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم روز چهارشنبه دوم شهریورماه برگزار میشود.
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