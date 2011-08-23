  1. استانها
  2. قم
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

با حضور آیت‌الله حسینی بوشهری/

مراسم اختتامیه بخش حوزوی نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه بخش حوزوی نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه مشترک بخش حوزه و دانشگاه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور آیت الله حسینی بوشهری برگزار خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بخش دانشگاهی و حوزوی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم روز چهارشنبه دوم شهریورماه برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت 21 روز چهارشنبه با حضور و سخنرانی محمدباقرخرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

حسین هلالی، مدیر بخش دانشگاهی و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن طیب حسینی، مدیر بخش حوزوی در این مراسم به ارایه گزارش عملکرد بخش‌های خود در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم خواهند پرداخت.
 

کد مطلب 1390471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها