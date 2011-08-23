به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بخش دانشگاهی و حوزوی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم روز چهارشنبه دوم شهریورماه برگزار می‌شود.



این مراسم ساعت 21 روز چهارشنبه با حضور و سخنرانی محمدباقرخرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.



حسین هلالی، مدیر بخش دانشگاهی و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن طیب حسینی، مدیر بخش حوزوی در این مراسم به ارایه گزارش عملکرد بخش‌های خود در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم خواهند پرداخت.

