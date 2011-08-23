60 تیم تذکر لسانی در همدان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بیات ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تیم‌ها در ماه رمضان نیز به فعالیت خود ادامه می دهند.

بیات اظهار داشت: شهر بهار از توابع استان همدان در اجرای طرح معتمدین در بین پنج شهر نمونه کشور قرار دارد.

وی گفت: این شهر در زمینه راه‌اندازی تیم های تذکر لسانی و اشاعه این فرهنگ به عنوان برترین‌ها در سطح کشور مطرح است.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان افزود: با الگو قرار گرفتن شهر بهار، زمینه انجام 240 برنامه تذکر لسانی در سایر شهرهای کشور در رمضان امسال فراهم شده است.

امر به معروف و نهی از منکر نشانه سلامت اجتماعی است

وی در ادامه اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر نشانه سلامت اجتماعی است و جامعه را در مقابل ناتوی فرهنگی غرب مصوب می‌کند.

بیات افزود: چهره خشنی که از امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معرفی شده است صحت ندارد و این فریضه با محبت عجین است.

وی یادآور شد: ترویج فرضیه امر به معروف و نهی از منکر، عمومی شدن این فرهنگ، تحقق تذکر لسانی در جامعه و ایجاد احساس مسئولیت در آحاد مردم در گسترش این فرهنگ از اهداف ستاد احیا است.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان ادامه داد: اشاعه تذکر لسانی با رعایت موازین شرعی، اجرای طرح معتمدین، اصلاح دیدگاه و باورهای عمومی، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی و ارتقا سطح دانش و آگاهی کارکنان بخش دولتی و عمومی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر از اولویت‌های ستاد احیا است.

64 شورای امر به معروف و نهی از منکر در اصناف استان همدان تشکیل شد

بیات اضافه کرد: 64 شورای امر به معروف و نهی از منکر در اصناف استان همدان تشکیل و احکام آن ها صادر شده است.

وی ادامه داد: شورای امر به معروف و نهی از منکر در مراکز آموزش عالی نیز تشکیل شده و هسته‌های علمی در دانشگاه‌ها شکل گرفته است.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان افزود: پنج کارگاه آموزشی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده که این اقدام از دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شده و اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی نیز در حال انجام است.

وی گفت: تشکیل کارگاه های آموزشی در دانشگاه بوعلی سینا و علوم پزشکی نیز در حال شکل‌گیری است.

بیات عنوان کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان تیرماه امسال 150 نشست توسط ستاد احیا با نهادهای فرهنگی از جمله شورای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و حوزه علمیه برگزار شده است.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان نسبت به همکاری مطبوعات با این ستاد تأکید کرد و گفت: مطبوعات و نشریات استان باید در اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی مؤثر باشند.

بیات یادآور شد: تذکر لسانی وظیفه همگانی است و به این معناست که همه در سرنوشت یکدیگر شریک هستند و به سوی ایجاد سلامت اجتماعی گام برمی‌دارند.