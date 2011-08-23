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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

سفیر ایران با وزیر انرژی و اقتصاد بلغارستان دیدار کرد

سفیر ایران با وزیر انرژی و اقتصاد بلغارستان دیدار کرد

غلامرضا باقری‌مقدم سفیر ایران در بلغارستان با ترایچو ترایکوف وزیر اقتصادی، انرژی و گردشگری بلغارستان دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات سفیر کشورمان با تشریح سابقه دوستی و پیوندهای تاریخی بین ایران و بلغارستان، ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی از جمله در بخش انرژی، تجارت و گردشگری دو طرف را مورد اشاره قرار داد.

سفیر کشورمان در صوفیه ضمن برشمردن توانمندی‌های ایران در تولید و صدور نفت، گاز و فراورده‌های پتروشیمی، زمینه‌های مذکور را ظرفیتی بزرگ برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با بلغارستان توصیف کرد.
 
باقری‌مقدم پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌هایی چون انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی، فن‌آوری فضایی و پرتاب ماهواره و سلول‌های بنیادین را تبیین کرد که با وجود تحریم‌های ناعادلانه و مغرضانه علیه کشورمان هم‌چنان با سرعت و قدرت ادامه دارد.
او آمادگی شرکت‌های ایرانی برای صدور فن‌آوری‌های نوین در بخش انرژی و نیز امکان سرمایه‌گذاری مشترک در برخی زمینه‌ها را مورد اشاره قرارداد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری و جدیت دو طرف، به نتایج خوبی منتهی شوند.
 
ترایچو ترایکف ـ وزیر اقتصاد، انرژی و گردشگری بلغارستان ـ نیز ظرفیت‌های همکاری دوجانبه اقتصادی را بسیار بالا دانست و علاقمندی بلغارستان را به توسعه رایزنی و همکاری با ایران در بخش انرژی و دیگر عرصه‌ها اعلام کرد.
 
ترایکوف با اظهار این که دستورات لازم برای بررسی‌های کارشناسی به‌منظور شناسایی دقیق فرصت‌های همکاری را صادر خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد شرایط برای تعامل هرچه فعال‌تر بین سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی و بلغاری فراهم شود.
 
وزیر اقتصاد، انرژی و گردشگری بلغارستان، توسعه همکاری‌ها در بخش گردشگری را برای دو طرف جذاب و سودمند دانست و بر ضرورت رفع برخی موانع و محدودیت‌های کنونی از جمله اطلاع‌رسانی درست نکردن از جذابیت‌های گردشگری دو کشور تاکید کرد.
کد مطلب 1390480

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