به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی توکلی با تقدیر و تشکر از شهروندانی که در جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره همکاری خوبی با پلیس دارند، اظهار داشت: اکنون که شهروندان شناخت بیشتری نسبت به اثرات سوء استفاده از شبکههای ماهوارهای پیدا کردهاند و به جنبههای تخریبی آن نسبت به هنجارها و ارزشهای اجتماعی و اسلامی آگاهی پیدا کرده و استفاده از آن را مصداق ترویج انحرافات اخلاقی و اجتماعی غربی در جامعه میدانند از این رو توجه همگان را به این مهم جلب میکنم که افرادی که تجهیزات دریافت از ماهواره را جمعآوری کردهاند برای جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب، این قبیل تجهیزات را به کلانتریها یا مقرهای انتظامی تحویل دهند.
وی ادامه داد: هیچ گونه مشخصاتی از کسانی که تجهیزات دریافت از ماهواره را خودشان جمعآوری کردهاند توسط یگانهای انتظامی اخذ و ثبت نمیشود.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب از رغبت مردم برای تحویل تجهیزات دریافت از ماهواره گفت: اخیرا افراد سودجو و فرصت طلب با مراجعه به درب منازل افراد اعلام میکنند که تجهیزات الکترونیکی نوینی در اختیار دارند که جایگزین تجهیزات قبلی دریافت از ماهواره است که این موضوع کذب محض بوده و این افراد فقط قصد سودجویی و سوء استفاده دارند.
وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده یا اطلاع از مراجعه این قبیل افراد یا وجود تجهیزات دریافت از ماهواره، فورا مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی 110 یا شماره تلفن 2183100 ستاد خبری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی یا شماره پیامک 1000251110 منعکس کنند.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم گفت: هیچ گونه مشخصاتی از افرادی که ماهوارههای خودشان را تحویل پلیس میدهند ثبت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی توکلی با تقدیر و تشکر از شهروندانی که در جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره همکاری خوبی با پلیس دارند، اظهار داشت: اکنون که شهروندان شناخت بیشتری نسبت به اثرات سوء استفاده از شبکههای ماهوارهای پیدا کردهاند و به جنبههای تخریبی آن نسبت به هنجارها و ارزشهای اجتماعی و اسلامی آگاهی پیدا کرده و استفاده از آن را مصداق ترویج انحرافات اخلاقی و اجتماعی غربی در جامعه میدانند از این رو توجه همگان را به این مهم جلب میکنم که افرادی که تجهیزات دریافت از ماهواره را جمعآوری کردهاند برای جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب، این قبیل تجهیزات را به کلانتریها یا مقرهای انتظامی تحویل دهند.
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