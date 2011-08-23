تضعیف دولت بشار اسد موجب تجری رژیم صهیونیستی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،زهره الهیان در ابتدای دیدار با اومیت یاردیم سفیر ترکیه در تهران با تاکید بر اهمیت گسترش و تقویت ارتباطات پارلمانی فیمابین دو کشور، گفت: مناسبات پارلمانی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه باید هر چه بیشتر تقویت شود و در این راستا کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدامی برای توسعه و تحکیم مراودات بین مجالس دو کشور استقبال می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه بویژه سوریه، افزود: تضعیف دولت بشار اسد موجبات تجری رژیم صهیونیستی را فراهم می نماید و دو کشور مسلمان ایران و ترکیه بایستی در جهت تقویت خط مقاومت اسلامی در برابر این رژیم بیش از پیش تلاش کنند.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی استفاده ابزاری غرب از حقوق بشر را باعث گسترش نابرابری و بی‌عدالتی در جهان امروز دانست و اظهار کرد: از نظر اسلام حقوق بشر مترادف با رعایت حقوق انسان‌ها در همه زمینه‌هاست و از این منظر با مفهوم حقوق بشر در کشورهای غربی به عنوان یک ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی تفاوتی آشکار دارد.

در ادامه این دیدار،‌اومیت یاردیم سفیر ترکیه در تهران نیز با اشاره به اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور گفت: ترکیه و ایران به عنوان دو کشور همسایه و مسلمان و دو عضو مهم خانواده بزرگ اسلامی هستند و گسترش روابط دوستانه حائز اهمیت است.

سفیر ترکیه با اشره به رویدادهای اخیر در سوریه گفت: ترکیه از شرایط دشواری که در سوریه می گذرد ابراز نگرانی می کند و امیدوار است راه حل مسالمت آمیزی برای رفع بحران های این کشور ارائه شود.

