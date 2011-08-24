کسب سه امتیاز از دیدار با شاهین کار سختی نیست

مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه تیم خوب و آمادهای داریم و بازیکنان صبای قم از هر نظر در آمادگی کامل به سر میبرند و فکر نمیکنم برای کسب سه امتیاز در بازی چهارشنبه شب با شاهین بوشهر مشکلی داشته باشیم.
وی بازی با شاهین بوشهر را جدالی سخت دانست و اظهار داشت: با اینکه آنها سومین فصل حضور در مسابقات لیگ برتر را تجربه میکنند، اما تلاش این باشگاه برای جذب بازیکنان طراز اول فوتبال کشور در فصل نقلوانتقالات قابل توجه بوده و تیمی پرقدرت ساخته است.
کاپیتان تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: در این مسابقه غایبان سرشناس تیم فوتبال صبای قم عنایتی، بختیاری زاده، نوری و بروش هستند که به دلیل مصدومیت نمیتواند تیم صبا را همراهی کند اما سایر بازیکنان مشکل خاصی ندارند و دست کادر فنی برای انتخاب ترکیب دلخواه باز است.
وی اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم برای اینکه بتواند در لیگ یازدهم فوتبال کشور به جایگاه شایستهای دست یابد از همین هفته های آغازین رقابتها به دنبال جمعآوری امتیازهای لازم است و طبیعی است که یکی از مهمترین اهداف ما کسب امتیازات بازیهای خارج از خانه است تا در بازیهای خانگی با خیالی آسودهتر به مصاف حریفان برویم.
کاشی تاکید کرد: تیم فوتبال صبای قم یکی از پرمهرهترین تیمهای یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس به شمار میرود و مطمئنا هدف مجموعه پرتلاش باشگاه رسیدن به یکی از سه مکان نخست جدول ردهبندی است.
وی بازی با تیم فوتبال شاهین بوشهر را با اهمیت عنوان کرد و افزود: برای اینکه بتوانیم در این مسابقه به خواسته خود برسیم در شرایط خوبی قرار دایم به خصوص اینکه شناخت خوبی از تیم شاهین داریم و می توانیم با قدرت بازی کنیم.
کاپیتان تیم فوتبال صبای قم در خصوص عملکرد صبا در چهار بازی گذشته خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: شروع مسابقات لیگ برتر به خاطر خارج شدن تیمها از بدنسازی همیشه متفاوت برگزار میشود و صبا نیز یکی از تیمهایی بود که نیاز به زمان داشت تا به مرز آمادگی دلخواه کادر فنی برسد، ما خوب کار کرده ایم و نتایج خوبی هم کسب کرده ایم اما هرگز از صدرنشینی مغرور نمی شویم و با قدرت به کارمان ادامه می دهیم.
وی ادامه داد: تیم صبا در چهار مسابقه قبل خود، بازیهای خوبی انجام داد و در حال حاضر اختلاف آنچنان زیادی بین ما و تیم دم جدول ردهبندی وجود ندارد، ولی این بازیکنان ما هستند که میتوانند از دیدار با شاهین بوشهر امتیازهای کامل را بگیرند و راه حفظ موثعیت تیم در بالای جدول را هموار کنند.
کاشی تاکید کرد: طبیعی است که تیم فوتبال صبای قم آرام آرام بهتر هم خواهد شد و شما میتوانید بازی خوب صبا را در هفته های آتی نیز ببینید.
تیم فوتبال صبای قم در سومین مسابقه خارج از خانه خود در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیجفارس از ساعت 22 چهارشنبه دوم شهریور در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میهمان تیم شاهین بوشهر است.
قم - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتبال صبای قم گفت: پیروزی بر شاهین بوشهر کار سختی نیست و تیم صبای قم برای تداوم موفقیت در لیگ یازدهم در این دیدار تنها به دنبال کسب سه امتیاز است.
مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه تیم خوب و آمادهای داریم و بازیکنان صبای قم از هر نظر در آمادگی کامل به سر میبرند و فکر نمیکنم برای کسب سه امتیاز در بازی چهارشنبه شب با شاهین بوشهر مشکلی داشته باشیم.
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