246 واحد مسکونی در هفته دولت به بهره برداری می رسد

مرتضی جزء دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با افتتاح این پروژه ها تعداد 120 هزار وشش نفر از مدد جویان تحت حمایت این نهاد در سطح استان زنجان از نعمت خانه دار شدن برخوردار می شوند.

وی اظهار داشت: زیربنای کلی این پروژه ها 11 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر24.2 میلیارد ریال از اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی مسکن هزینه شده و واحدهای احداثی 124 روستا هم است.

مدیر اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: این نهاد طی تیرماه سال‌جاری اقدام به پیش‌خرید 235 واحد مسکونی شهری با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 190 میلیون ریال کرده است.

جزءدائمی افزود: این نهاد طی تیرماه اقدام به احداث تعداد 11 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال با زیربنای 573 متر مربع کرده است که 42 نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.



وی با اشاره به اینکه 235 واحد مسکونی شهری نیز برای مددجویان پیش‌خرید شده است، افزود: 720 نفر نیز از خدمات این نهاد در این رابطه برخوردار شدند که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.



جزء‌دائمی با اشاره به اینکه در راستای مقاوم‌سازی مسکن روستایی از محل سهمیه‌های سال گذشته برای احداث 488 واحد با بانک‌های عامل عقد قرارداد شده است که از این تعداد 340 واحد با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال با زیربنای 16 هزار و 200 مترمربع شروع به احداث شده است.



جزء دائمی افزود: این نهاد در سطح استان نسبت به اخذ انشعابات رایگان آب، برق و گاز به تعداد 347 مورد اقدام کرده است.