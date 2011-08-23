دستورالعمل مقابله با شرارتها/ اشرار در بندهای ویژه نگهداری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دستورالعمل آمده است:
1- از این پس تمامی پروندههای مربوط به شرارت ها و مجرمین خطرناک به دادسرای شهید مقدس تهران ارسال گردد؛
2- پرونده هایی به دادسرای امنیت ارسال شوند که اولاً از پرونده های قدیمی آن دادسرا نباشد؛ ثانیاً سرپرست محترم دادسرای شهید مقدس، ضرورت رسیدگی در آن دادسرا را احراز نماید. بنابراین پرونده هایی که از دادسرای شهید مقدس به لحاظ عدم شمول در این بخشنامه اعاده می گردد، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی گردد؛
3- در مورد اینگونه جرایم، سرعت در رسیدگی، عدم اغماض، صدور قرارهای متناسب مورد تاکید است؛
4- در جرایم دارای جنبهی عمومی مانند چاقوکشی، پرونده با رضایت شاکی مختومه نشود و برای مجازات مجرم از جنبه ی عمومی به دادگاه ارسال شود؛
5- اطلاع رسانی در این نوع پرونده ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران انجام خواهد شد و سرپرستان محترم نواحی، وقوع اینگونه جرایم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند؛
6- با تشکیل جلسات با نیروی انتظامی در حوزه ی آن دادسرا، اقدامات پیشگیرانه از طریق حضور ملموس پلیس مورد توجه قرار گیرد؛
7- پس از صدور کیفرخواست، نمایندگان دادستان با مطالعه دقیق پرونده در دادگاه حضور به هم رسانده و از کیفرخواست دفاع نمایند. ضمناً اعلام نتیجهی رسیدگی به سرپرست ناحیه یا حسب مورد دادستان تهران ضروری است؛
8- پلیس برای تمامی مجرمان خطرناک و افرادی که شرارت میکنند، شناسنامه اطلاعاتی تهیه نماید و با اخذ سوابق کیفری آنها و انجام تحقیقات اولیه، پرونده را به داسرای شهید مقدس ارسال گردد.
9- در خصوص پروندههای موجود، سرپرستان نواحی با ریاست دادگاههای تهران یا رئیس مجتمع قضایی مربوطه هماهنگی نمایند تا شعب خاصی برای رسیدگی به این نوع جرایم تعیین شود و این گونه پروندهها به شعب تعیین شده ارسال گردد؛
10- از معاونین سرپرستان دادسراها انتظار میرود با مدیریت و پیگیریهای لازم، هزینههای مربوط به جرم را برای مجرمان افزایش داده تا از این طریق به کنترل مجرمان در سطح منطقه نایل آیند؛
11- پلیس مکلف است تمامی طرحهای راجع به اشرار را از طریق هماهنگی با سرپرست دادسرای شهید مقدس اجرا نماید؛
12- مدیر کل زندانهای استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید که این گونه متهمان و محکومان در بندهای ویژه نگه داری و طبقه بندی لازم رعایت شود؛
13- سرپرستان نواحی ترتیبی اتخاذ نمایند که احکام صادره پس از قطعیت سریعاً اجرا و نتیجه به دادستانی تهران اعلام شود؛
14- در مواردی که سرپرستان موضوعات خاصی را قابل طرح در ستاد پیشگیری از جرایم خاص دادستانی تهران میدانند، مراتب را کتباً به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند؛
15- تمامی سرپرستان در حوزه ماموریت خود، آمار جرایم ارتکاب یافته به ویژه سرقتهای باندی و مسلحانه، جرح با چاقو، آدمربایی، مزاحمت بانوان و کودکآزاری را مورد توجه قرار داده و چنانچه در این رابطهها با مشکل روبهرو شوند، مراتب به دادسرای تهران اعلام گردد.
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