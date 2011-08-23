دستورالعمل مقابله با شرارتها/ اشرار در بندهای ویژه نگهداری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دستورالعمل آمده است:

1- از این پس تمامی پرونده­‌های مربوط به شرارت­ ها و مجرمین خطرناک به دادسرای شهید مقدس تهران ارسال گردد؛

2- پرونده­ هایی به دادسرای امنیت ارسال ­شوند که اولاً از پرونده­ های قدیمی آن دادسرا نباشد؛ ثانیاً سرپرست محترم دادسرای شهید مقدس، ضرورت رسیدگی در آن دادسرا را احراز نماید. بنابراین پرونده­ هایی که از دادسرای شهید مقدس به لحاظ عدم شمول در این بخشنامه اعاده می­ گردد، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی گردد؛

3- در مورد این‌گونه جرایم، سرعت در رسیدگی، عدم اغماض، صدور قرارهای متناسب مورد تاکید است؛

4- در جرایم دارای جنبه­ی عمومی مانند چاقوکشی، پرونده با رضایت شاکی مختومه نشود و برای مجازات مجرم از جنبه­ ی عمومی به دادگاه ارسال شود؛

5- اطلاع رسانی در این نوع­ پرونده­ ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران انجام خواهد شد و سرپرستان محترم نواحی، وقوع این‌گونه جرایم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند؛

6- با تشکیل جلسات با نیروی انتظامی در حوزه­ ی آن دادسرا، اقدامات پیشگیرانه از طریق حضور ملموس پلیس مورد توجه قرار گیرد؛

7- پس از صدور کیفرخواست، نمایندگان دادستان با مطالعه دقیق پرونده در دادگاه حضور به هم رسانده و از کیفرخواست دفاع نمایند. ضمناً اعلام نتیجه­‌ی رسیدگی به سرپرست ناحیه یا حسب مورد دادستان تهران ضروری است؛

8- پلیس برای تمامی مجرمان خطرناک و افرادی که شرارت می­‌کنند، شناسنامه­‌ اطلاعاتی تهیه نماید و با اخذ سوابق کیفری آن‌ها و انجام تحقیقات اولیه، پرونده را به داسرای شهید مقدس ارسال گردد.

9- در خصوص پرونده­‌های موجود، سرپرستان نواحی با ریاست دادگاههای تهران یا رئیس مجتمع قضایی مربوطه هماهنگی نمایند تا شعب خاصی برای رسیدگی به این نوع جرایم تعیین شود و این گونه پرونده­‌ها به شعب تعیین شده ارسال گردد؛

10- از معاونین سرپرستان دادسراها انتظار می­رود با مدیریت و پیگیریهای لازم، هزینه­‌های مربوط به جرم را برای مجرمان افزایش داده تا از این طریق به کنترل مجرمان در سطح منطقه نایل آیند؛

11- پلیس مکلف است تمامی طرحهای راجع به اشرار را از طریق هماهنگی با سرپرست دادسرای شهید مقدس اجرا نماید؛

12- مدیر کل زندانهای استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید که این گونه متهمان و محکومان در بندهای ویژه نگه­ د‌‌‌‌‌‌‌اری و طبقه­ بندی لازم رعایت شود؛

13- سرپرستان نواحی ترتیبی اتخاذ نمایند که احکام صادره پس از قطعیت سریعاً اجرا و نتیجه به دادستانی تهران اعلام شود؛

14- در مواردی که سرپرستان موضوعات خاصی را قابل طرح در ستاد پیشگیری از جرایم خاص دادستانی تهران می­دانند، مراتب را کتباً به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند؛

15- تمامی سرپرستان در حوزه­ ماموریت خود، آمار جرایم ارتکاب یافته به ویژه سرقت­‌های باندی و مسلحانه، جرح با چاقو، آدم­‌ربایی، مزاحمت بانوان و کودک­‌آزاری را مورد توجه قرار داده و چنان­‌چه در این رابطه­‌ها با مشکل روبه­‌رو شوند، مراتب به دادسرای تهران اعلام گردد.